El pasado 8 de octubre, Marco Saravia, defensa y capitán de Cusco FC, vivió un incómodo momento en la última visita de su equipo al club Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute. Tras el pitido final del encuentro, que terminó 3-0 a favor de los blanquiazules, los hinchas locales comenzaron a lanzar abucheos y comentarios ofensivos contra el zaguero peruano. En respuesta, Saravia reaccionó de una manera que intensificó aún más la furia de la hinchada blanquiazul. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MARCO SARAVIA FRENTE A LOS ABUCHEOS DE LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA?

En el momento en que Marco Saravia se disponía a dejar el campo de Matute luego de que su equipo sufriera la derrota, comenzó a recibir silbidos y comentarios ofensivos por parte de los seguidores blanquiazules ubicados en la tribuna de occidente. En respuesta, el defensor realizó un gesto con las manos mientras enviaba un mensaje provocador: “Yo ya di la vuelta aquí”.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL GESTO DE MARCO SARAVIA?

El comentario del defensor central no fue una reacción al azar, sino una clara referencia al título número 27 que Universitario de Deportes consiguió en la final del 2023 ante Alianza Lima. En esa histórica jornada, los ‘cremas’ vencieron a los locales en un estadio abarrotado, con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Marco Saravia, pieza clave en aquel equipo dirigido por Jorge Fossati, fue parte de esa consagración.

Las expresiones del futbolista no solo encendieron la ira de los hinchas blanquiazules, sino que intensificaron los insultos en su contra. Sin embargo, esto no pareció afectarle, ya que continuó repitiendo el gesto provocador mientras se retiraba rumbo al túnel de vestuarios, según recoge Infobae.

¿CUÁLES FUERON LAS DECLARACIONES DE MARCO SARAVIA TRAS EL PARTIDO?

Tras el cotejo y su incidente, el capitán de Cusco FC brindó declaraciones, indicando que toca recomponerse de la derrota y que trabajarán de forma constante para sacar adelante resultados positivos.

“Caliente porque creo que no era justo un 3-0. Nos agarran mal parados en los dos primeros goles, fueron rápidos, y el tercero se pudo evitar, pero igual el equipo no bajó los brazos y hay que levantar. Esto recién empieza, es fecha a fecha, vamos a tener que seguir trabajando. Nuestra idea de juego es así y eso no se va a abandonar. Erramos, es parte del fútbol pero hay que seguir trabajando”, mencionó Saravia.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL ENCUENTRO ENTRE ALIANZA LIMA Y CUSCO FC?

Alianza Lima empezó su camino en la Liga 1 Te Apuesto con una goleada por 3-0 sobre Cusco FC. Con goles de Noriega, Lavandeira y Castillo, los íntimos arrancaron el Torneo Apertura 2025 con tres puntos que ayudan en el aspecto anímico de cara al partido que tendrán que afrontar contra Nacional de Asunción por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores.

Los goles fueron a los minutos 9, 18 y 55, siendo el tercero desde el punto de penal. Los dirigidos por Pipo Gorosito demostraron orden en defensa, dinamismo en la volante y contundencia en ataque.