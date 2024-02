Luis Advíncula pasa por uno de los momentos más importantes de su carrera como futbolista. El lateral derecho, que actualmente milita en Boca Juniors, volvió a ser figura con la camiseta xeneize. En esta oportunidad, nuestro compatriota brilló en el triunfo boquense por 2-0 ante Central Córdoba por la Copa de la Liga. Los hinchas lo llenaron de halagos en redes sociales y le pidieron que se quede para siempre en el cuadro azul y oro.

Los increíbles halagos que recibió Advíncula tras ser figura con Boca ante Central Córdoba: “El mejor lateral derecho de Sudamérica”

Cabe destacar que ‘Lucho’ fue protagonista al hacer un gran partido, además dio una asistencia, la segunda en su cuenta personal en este comienzo de temporada. No queda duda que el peruano mantiene un gran nivel en Boca.

Miguel Merentiel marcó el primer gol para el equipo dirigido por Diego Martínez. Luego, tras gran pase de Advíncula, Kevin Zenón decretó la segunda conquista del choque ante Central.

“Advíncula es lo mejor que le pasó a Boca Juniors en los últimos años. Se me hace difícil recordar al último que dejara todo por los colores azul y amarillo”, “Zenón fue la figura, Lema el jefe de la defensa y Advíncula la topadora que no negocia nunca el sacrificio. Con ellos tres en el podio, Boca logró merecidamente el triunfo. Ahora a esperar el regreso de Medina y Equi”, “Lo que corre Luis Advíncula por Dios”, escribieron los fanáticos de Boca en las redes sociales.

¿Qué otros halagos hubo hacia Advíncula?

Los otros halagos a Advíncula fueron los siguientes: “Advíncula es una bestia, no para un minuto, está los 90 minutos como un tren”, “Cosa seria Advíncula”, “Poco se habla de que Advíncula es el mejor lateral derecho de Sudamérica”.

Luis Advíncula: ¿en qué posiciones jugó durante toda su carrera?

Luis Advíncula ha jugado en varias posiciones dentro del campo de juego desde su formación en las divisiones menores. Desde que debutó en el fútbol profesional en 2009 con Juan Aurich, el popular ‘Bolt’ comenzó de delantero o carrilero. Gracias a sus buenas actuaciones, Sporting Cristal fijó su mirada en él, de la misma manera que la selección peruana, con la cual debutó en la Copa América de 2011 como volante o extremo por derecha.

En el 2012, el entrenador Roberto Mosquera, quien en ese entonces estaba en el banquillo de Cristal, le ofreció a Luis cambiar de posición, porque había conformado un tridente ofensivo con mucho gol y no tendría espacio en esa zona. “Me dijo: ‘Luis ¿tú quieres jugar?’”, y le respondí que sí. ‘Entonces vas a jugar de marcador’. ‘Profe ¿de marcador?’ ‘Sí, de marcador ¿Tú has escuchado la canción ‘Siéntate ahí de Oscar de León?’ Y tocó jugó de marcador”, confesó Advíncula.

Posteriormente, en su paso por Vitoria Setubal de Portugal, Newell’s y Perú, alternó de extremo derecho. Con ello, según informa el diario Olé, Advíncula ya habría jugado en las principales posiciones dentro del juego. Solo le faltaría jugar de 6 y ponerse los guantes, pues en Boca se ha posicionado como carrilero, volante y extremo.

Así es la relación de Luis Advíncula con Juan Román Riquelme

Advíncula se presentó en el programa La Lengua, el cual se transmite por YouTube. Es en este espacio en donde el futbolista fue consultado sobre qué tan fluida es la comunicación con Riquelme. “Es una relación de respeto mutuo. Es uno de los pocos hombres que me inhibe. Hablar con él es muy complicado. (...)”, dijo en primera instancia el exCristal.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Él me trató muy bien desde el minuto uno. Antes de llegar me habló con respeto porque yo estaba jugando la final de ascenso y me dijo: ‘Tranquilo, hablamos luego de la final’. Entonces, yo estoy muy contento ahí”.

