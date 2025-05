Universitario de Deportes no la pasa bien en la antesala de su crucial enfrentamiento ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. La Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó que el conjunto ‘merengue’ deberá jugar ese compromiso a puertas cerradas, como sanción por los incidentes ocurridos entre barristas y jugadores tras el duelo frente a Alianza Atlético. En este sentido, Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, se refirió los millones de soles que perdería el club.

El castigo representa un duro golpe para Universitario de Deportes en múltiples frentes. En lo anímico y deportivo, la ausencia de su hinchada —clave en partidos de alta tensión— le resta un respaldo fundamental en un duelo que trasciende lo meramente futbolístico.

En términos económicos, la institución no solo deberá asumir una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (32.100 soles), sino que también perderá una importante fuente de ingresos al disputar el encuentro sin público, renunciando así a la recaudación por taquilla.

Previo al fallo de la Comisión de Disciplina, la expectativa por el clásico ante Sporting Cristal era alta: los hinchas de Universitario ya habían adquirido alrededor de 40 mil entradas, y se proyectaba que la cifra seguiría en aumento a medida que se acercaba el día del partido. Todo apuntaba a un lleno total en el estadio Monumental, que prometía ser el escenario de una jornada vibrante.

“Ni siquiera sabe que clase de partido es el que viene, entonces no es que me está sancionando con 40 mil o 30 mil soles, me está sancionando con más de dos millones de soles, entonces dime si eso no perjudica el flujo del sistema financiero del club, ¿Esa es la solución?”, expresó Ferrari en ‘Al ‘Ángulo’.

“Te dicen ‘te sanciono con 6UIT y te cierro el estadio’, queda claro que no entienden lo que nos cuesta a los clubes llenar los estadios, no tienen la más mínima idea de todo lo que nos cuesta llevar gente al estadio, pero para ellos cierro, sanciono y chau. Viene un partido de alto riesgo con Cristal, ¿sabrán lo que significa? no saben lo que consiste esto", agregó el directivo merengue.

¿Se podrá jugar con gente el Universitario vs. Cristal?

La Policía Nacional del Perú (PNP) también se involucró en la sanción impuesta a Universitario de Deportes. La institución envió una carta a la Comisión Disciplinaria solicitando la reconsideración de la decisión de jugar el partido ante Sporting Cristal a puertas cerradas, con el fin de evitar el cierre del estadio Monumental durante el enfrentamiento de la Liga 1 2025.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025

Jueves 22 de mayo

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (21:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Viernes 23 de mayo

- Alianza Universidad vs Melgar (15:30 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio Nacional / GOLPERU)

Sábado 24 de mayo

- Comerciantes Unidos vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- Atlético Grau vs Deportivo Binacional (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 25 de mayo

- ADT vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Los Chankas vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Sport Huancayo