Desde Uruguay 1930 hasta el Mundial 2026, solo ocho países han levantado la Copa del Mundo, con Brasil al frente del palmarés y España como nuevo bicampeón. | Foto: EFE
Desde Uruguay 1930 hasta el Mundial 2026, solo ocho países han levantado la Copa del Mundo, con Brasil al frente del palmarés y España como nuevo bicampeón. | Foto: EFE
Por Redacción EC

Después de un torneo lleno de emociones, la selección española se coronó campeona y sumó su segundo título mundial, un logro que la consolida entre las grandes potencias del fútbol internacional. Mientras Brasil continúa liderando el ranking histórico de campeones, la conquista española vuelve a mover una clasificación que se actualiza cada cuatro años.