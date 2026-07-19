Después de un torneo lleno de emociones, la selección española se coronó campeona y sumó su segundo título mundial, un logro que la consolida entre las grandes potencias del fútbol internacional. Mientras Brasil continúa liderando el ranking histórico de campeones, la conquista española vuelve a mover una clasificación que se actualiza cada cuatro años.

¿Qué selecciones han ganado más Mundiales?

Desde la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930, solo unas pocas selecciones han conseguido levantar el trofeo. Brasil continúa siendo el país más ganador de la historia con cinco títulos, obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Detrás aparecen Alemania e Italia, ambos con cuatro campeonatos, seguidos por Argentina con tres coronas mundiales.

Con el título obtenido en 2026, España alcanzó su segunda Copa del Mundo, igualando a otras selecciones históricas que lograron más de un campeonato. El éxito confirma el regreso de “La Roja” a la élite del fútbol internacional, dieciséis años después de haber conquistado su primer Mundial en Sudáfrica 2010.

Así quedó el palmarés histórico de la Copa del Mundo

Tras la final del Mundial 2026, el listado de campeones quedó conformado de la siguiente manera:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014).

4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014). Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006).

4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006). Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022).

3 títulos (1978, 1986 y 2022). Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950).

2 títulos (1930 y 1950). Francia: 2 títulos (1998 y 2018).

2 títulos (1998 y 2018). España: 2 títulos (2010 y 2026).

2 títulos (2010 y 2026). Inglaterra: 1 título (1966).

Este reducido grupo demuestra lo difícil que resulta conquistar una Copa del Mundo. En casi un siglo de historia, únicamente ocho selecciones han conseguido proclamarse campeonas, reflejando el enorme nivel de exigencia del torneo organizado por la FIFA.

España entra en una nueva era del fútbol mundial

Más allá del trofeo, el campeonato de 2026 representa la consolidación de una nueva generación de futbolistas españoles. Con un plantel que combinó juventud, talento y experiencia, España volvió a dominar el escenario internacional y recuperó el protagonismo que había alcanzado durante la época dorada iniciada en 2008.

El nuevo título también fortalece la posición de España de cara al Mundial 2030, donde ejercerá como una de las selecciones favoritas y, además, será uno de los países anfitriones de la histórica Copa del Mundo que se disputará entre Europa, África y Sudamérica. La conquista de 2026 no solo amplía su palmarés, sino que la reafirma como una de las grandes referencias del fútbol mundial.

Del Centenario a Norteamérica: evolución del Mundial y sus campeones

El Mundial comenzó con solo 13 selecciones en Uruguay 1930, pasó a 16 participantes desde 1954, se expandió a 24 en 1982 y se consolidó en 32 desde Francia 1998 hasta Qatar 2022. La Copa del Mundo 2026 supuso un nuevo salto, con 48 equipos y 104 partidos , algo que hace aún más llamativo que el número de campeones siga congelado en ocho selecciones.

A lo largo de ese recorrido, países como Brasil, Alemania e Italia han sabido adaptarse a formatos, sedes y épocas diferentes, manteniéndose en lo alto del palmarés. Otros, como España o Francia, irrumpieron más tarde pero lo hicieron con generaciones tan dominantes que lograron Múltiples títulos en pocas décadas.

Lo que dice el palmarés del Mundial sobre la élite del fútbol

Que solo ocho selecciones hayan sido campeonas del mundo dice mucho sobre la concentración de poder futbolístico a nivel global. Más allá del crecimiento de otros países, la Copa del Mundo sigue siendo, casi siempre, una cuestión de las mismas potencias, con América del Sur y Europa repartiendo todos los títulos.

El título de España en 2026 no cambia ese mapa, pero sí ajusta el equilibrio dentro del grupo de campeones: la Roja se consolida como miembro estable de la élite, Brasil mantiene su trono, Alemania e Italia continúan como perseguidores y Argentina ratifica su peso histórico pese a la derrota. A la espera de lo que ocurre en el Mundial 2030, el palmarés actualizado es un recordatorio de que, en el torneo más importante del fútbol, ​​la gloria sigue siendo patrimonio de muy pocos.