Jorge Fossati debutó con el pie derecho en la selección peruana. La Bicolor, en un estadio Alejandro Villanueva completamente lleno de gente, venció 2-0 sin problemas a Nicaragua en un duelo amistoso y, de esta manera, quedó lista para enfrentar este martes a República Dominicana. En la previa a este encuentro, Oliver Sonne y Luis Advíncula han sido protagonistas de un momento que se convirtió en viral. Aquí te contamos exactamente de qué se trata.

Un video nos ha dejado a ver al jugador del Silkeborg IF haciéndole una broma al lateral de Boca Juniors. Todo empezó cuando el deportista de origen danés hizo un ejercicio en particular que lo llevó a ironizar y a asegurarle al exSporting Cristal que era salsa. “Salsa”, se le escucha decir a Oliver.

Advíncula, sonriente, le replicó: “Salsa”. Esta situación provocó que Sonne se carcajeara y le diera un pequeño golpe al exRayo Vallecano. Este momento, como se esperaba, generó miles de reacciones en las diversas redes sociales.

“Ese Sonne ya se avivó”, “Advíncula lo lleva por el mal camino”, “Sonne ya es un peruano más”, “Sonne se adoptó rápido al vestuario de la selección, eso es muy bueno”, “Espero que el profe Fossati le dé más minutos”, fueron algunos de los comentarios que provocó dicho video.

Cuál es la edad de Oliver Sonne

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. Recientemente pudo debutar con la selección peruana en la victoria frente a Nicaragua.

Cuál es la estatura de Oliver Sonne

De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana. Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.

Qué dijo Jorge Fossati sobre el debut de Sonne

Luego de la victoria de la selección peruana, Jorge Fossati estuvo en la conferencia de prensa donde resaltó la pasión que tiene la hinchada peruana por la ‘Blanquirroja’. Además mencionó que el primer objetivo era ganar el partido pues servía de motivación para los jugadores y el público. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes se refirió a los cánticos que realizó la afición presente para que ingrese Oliver Sonne, señalando que “no le causó gracia”, por lo que pidió más calma.

“Sonne estaba calentado. No estaban calentando todos, estaban calentando los cambios que ya habíamos trabajado. A mí no me hace ninguna gracia que el estadio me haya pedido un jugador. Simplemente, si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. El que caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para respetar a todos”, precisó el DT en conferencia de prensa.

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sudamérica: 6 plazas y media

6 plazas y media Asia: 8 plazas y media

8 plazas y media África: 9 plazas y media

9 plazas y media Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media

6 plazas y media Europa: 16 plazas

16 plazas Oceanía: 1 plaza y media

