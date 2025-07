El domingo 13 de julio de 2025, culminó oficialmente el Torneo Apertura de Liga 1 Te Apuesto, siendo Universitario el club que nuevamente se coronó como ganador de certamen, y a partir de entonces la contratación de jugadores empezaba a confirmarse. Al respecto, resulta importante señalar que así como han llegado reconocidos futbolistas a equipos como Alianza Lima, por ejemplo, para afrontar el último semestre de competencia, también existe otro grupo de jugadores que llamativamente no parecen estar en los planes de otras instituciones de primera división, y hacia el comienzo de Clausura, conforman particular listado.

Con miras a la recta final de campeonato, la incorporación de fichajes acapara las principales portadas de diarios deportivos peruanos, sin embargo, la ausencia de quienes usualmente lo integran, también representa una noticia tan curiosa como inédita.

Tras la llegada de refuerzos de nivel de ‘selección’ como Anderson Santamaría a Universitario, y Sergio Peña a Alianza Lima, el registro evidencia que otros reconocidos futbolistas peruanos aún se encuentran sin equipo, y con el Torneo Clausura 2025 de Liga 1 Te Apuesto iniciado, el panorama avizora complejidad para ellos de cara a eventuales contrataciones.

Al respecto, y a continuación, te compartimos el listado conformado por aquellos jugadores que al cierre de esta nota, no forman parte de algún plantel profesional de certamen local con miras a la disputa de último semestre:

David Dioses , último equipo Comerciantes Unidos

, último equipo Comerciantes Unidos Kevin Ruiz , último equipo UTC

, último equipo UTC Roberto Siucho , último equipo Alianza Atlético

, último equipo Alianza Atlético Christian Ramos, último equipo Alianza Universidad

Tras paso por Alianza Universidad, Christian Ramos aún no encuentra equipo en 2025, y con 36 años a cuestas, conforma listado integrado por quienes buscan club para disputar el Clausura.

Carlos Ascues , último equipo ADT

, último equipo ADT Piero Vivanco , último equipo FBC Melgar

, último equipo FBC Melgar Pablo Cárdenas , último equipo Cusco FC

, último equipo Cusco FC Carlos Uribe, último equipo Ayacucho FC

Resulta importante dar a conocer a propósito de listado compartido, que el jueves 17 de julio en horas de la mañana, Nilson Loyola cuyo último equipo había sido la César Vallejo, fue presentado mediante redes sociales como nuevo refuerzo del Binacional que disputa la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Con relación a precisamente los futbolistas peruanos sobre todo, que aún no cuentan con equipo para esta temporada, recordamos la vez que Christian Ramos hasta hace poco defensa de Alianza Universidad, llamaba la atención a inicios de 2024 como consecuencia de lo mismo que experimenta hoy, y en ese entonces tras salida de Sport Boys.

“Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta”, manifestaba la popular ‘Sombra’ en diálogo concedido a Jesús Arias para “Tanke como Cancha” de RPP Deportes, considerando a dicha situación como “súper raro” ya que “hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias”.

Según explicó, él había recibido información de que las aparentes razones vinculadas al desinterés por parte de equipos de la Liga 1, radicaban en que no quiere jugar en provincia y el sueldo que percibe es muy alto.

Ante lo expuesto, Christian Ramos le expresaba al ‘Tanke’ Arias que varios clubes “no quieren hablar conmigo porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla (primero)”, resaltando enseguida uno de los principales obstáculos que a su parecer, también le impiden continuar formando parte del fútbol peruano de manera sostenida con 36 años a cuestas.