El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. Precisamente, Lionel Messi ha conseguido una serie de récords en la presente edición de la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más vigentes y una figura única en la historia del fútbol mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RÉCORDS LOGRÓ LIONEL MESSI EN EL MUNDIAL 2026?

Este martes 16 de junio, la selección de Argentina consiguió un contundente triunfo al imponerse por 3-0 a Argelia en su debut por el Grupo J del Mundial 2026. Uno de los principales protagonistas de la goleada fue Lionel Messi, quien no solo fue elegido como la figura del encuentro, sino que además igualó el récord goleador de Miroslav Klose en la historia de los Mundiales al alcanzar los 16 tantos. Eso no es todo, también estableció una marca de mayor intervalo entre su primer (16 de junio de 2006) y último (16 de junio de 2026) gol en estos tipos de torneos.

Además de sus goles, Messi es el jugador con más participaciones directas en goles en la historia de los Mundiales, con 24 (16 goles y 8 asistencias), superando las 21 de Pelé. En cuanto a anotaciones fuera del área, el argentino se convirtió en el jugador con más tantos de larga distancia en la historia de los torneos de la FIFA, superando los cinco de Roberto Rivelino. Asimismo, otro de los récords que alcanzó Leo fue convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, al llegar a 27 encuentros y superar la marca de 25 que ostentaba Lothar Matthäus, conforme comparte la BBC.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 inició oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.