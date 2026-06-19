Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. Precisamente, Lionel Messi ha conseguido una serie de récords en la presente edición de la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más vigentes y una figura única en la historia del fútbol mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.