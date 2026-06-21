Tras igualar 0-0 ante Curazao, Ecuador atraviesa un momento complicado en el torneo, luego de no haber conseguido anotar goles en sus dos primeras presentaciones del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece volvió a empatar sin goles en su segundo encuentro de la fase de grupos, desaprovechando una valiosa oportunidad para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. En esta ocasión, la figura del partido fue el arquero experimentado Eloy Room, quien se erigió como protagonista al sostener el empate con intervenciones clave frente a los constantes intentos ofensivos de la ‘Tri’. El resultado deja a la selección ecuatoriana bajo presión de cara a sus próximos compromisos, donde estará obligada a mejorar su eficacia en ataque si quiere mantenerse con vida en la competencia. Más allá del dominio por tramos del juego, la falta de definición volvió a reflejarse en el resultado, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y en la afición.

Estos son los posibles resultados que obtendría Ecuador y por lo que tendría chances de clasificar

Ecuador atraviesa un escenario complicado en el Mundial, ya que, por ahora, se ubica en el octavo y último lugar de clasificación entre los mejores terceros de la fase de grupos. Sin embargo, su situación no es definitiva, pues varios rivales directos aún no disputan su segundo partido. Selecciones como Panamá, Senegal y Jordania, que actualmente están fuera de los puestos de clasificación, podrían sumar puntos y superar a la ‘Tri’, dejando el panorama abierto y condicionado a múltiples resultados. Las opciones de Ecuador pasan por dos caminos principales: alcanzar el segundo lugar del grupo para clasificar directamente a los dieciseisavos de final o, en su defecto, avanzar como uno de los mejores terceros. El primer escenario es complejo, pero aún posible si vence a Alemania en la última fecha y Costa de Marfil cae ante Curazao. En caso de finalizar tercero, su continuidad dependerá tanto del puntaje obtenido en la jornada final como de los resultados que se registren en otros grupos.

¿Qué pasaría con la selección ecuatoriana si gana, empata o pierde frente a Alemania en la última jornada?

Una victoria ante Alemania sería clave para Ecuador, ya que le permitiría alcanzar los cuatro puntos y ubicarse en una posición mucho más favorable dentro del grupo de mejores terceros. Asimismo, ese resultado incrementaría de manera significativa sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo. En cambio, un empate complicaría considerablemente el panorama, pues con dos puntos dependería de otros resultados, como una posible no victoria de Curazao frente a Costa de Marfil y combinaciones favorables en distintos grupos. Por su parte, una derrota lo dejaría en una situación crítica con apenas un punto, obligándolo a esperar una serie de resultados adversos de otras selecciones como Bosnia, Panamá, Senegal y Jordania para mantener alguna mínima opción de clasificación. Todo se sabrá al finalizar la última jornada de los partidos.

¿Cuándo se jugará el partido Ecuador vs Alemania por la tercera y última fecha de la fase de grupos?

El escenario quedará mucho más definido una vez que finalice la segunda jornada y todos los equipos implicados hayan jugado la misma cantidad de partidos. El partido entre Ecuador y Alemania por la tercera fecha del Mundial 2026 está programado como la última oportunidad de la ‘Tri’ para seguir en competencia. El duelo se jugará el jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 15:00 horas de Perú. La cobertura del encuentro estará disponible en distintos canales y plataformas. La transmisión irá por DSports y su servicio de streaming DGO, además de Disney+ para sus suscriptores. Asimismo, el partido también será emitido por señal abierta a través de América TV. El equipo sudamericano ha puesto en riesgo sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase; sin embargo, todavía cuenta con una última jornada para intentar cambiar el rumbo de la situación.

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