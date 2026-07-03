Los secretos de la dieta de Harry Kane, el futbolista de 32 años que vive su segunda juventud futbolística en el Mundial 2026 | Foto: @harrykane
Los secretos de la dieta de Harry Kane, el futbolista de 32 años que vive su segunda juventud futbolística en el Mundial 2026 | Foto: @harrykane
Por Redacción EC

Harry Kane atraviesa un momento brillante en el Mundial 2026 y se ha consolidado como uno de los delanteros más determinantes del torneo gracias a su capacidad goleadora. Detrás de ese gran rendimiento no solo hay talento y experiencia, sino también una disciplina estricta fuera de las canchas. El atacante inglés ha revelado que la alimentación es uno de los pilares de su preparación física y que cada comida forma parte de una planificación diseñada para responder a las exigencias de los entrenamientos y de los partidos. Su objetivo es aportar a su organismo la mayor cantidad posible de nutrientes y ajustar el consumo de calorías y carbohidratos según la carga de trabajo. En esta línea, el propio futbolista reconoce que una buena nutrición ha sido determinante para mantenerse durante tantos años en la élite y seguir compitiendo al máximo nivel a los 32 años. A continuación, te contamos cómo es la dieta que sigue el destacado delantero inglés.

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