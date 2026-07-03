Harry Kane atraviesa un momento brillante en el Mundial 2026 y se ha consolidado como uno de los delanteros más determinantes del torneo gracias a su capacidad goleadora. Detrás de ese gran rendimiento no solo hay talento y experiencia, sino también una disciplina estricta fuera de las canchas. El atacante inglés ha revelado que la alimentación es uno de los pilares de su preparación física y que cada comida forma parte de una planificación diseñada para responder a las exigencias de los entrenamientos y de los partidos. Su objetivo es aportar a su organismo la mayor cantidad posible de nutrientes y ajustar el consumo de calorías y carbohidratos según la carga de trabajo. En esta línea, el propio futbolista reconoce que una buena nutrición ha sido determinante para mantenerse durante tantos años en la élite y seguir compitiendo al máximo nivel a los 32 años. A continuación, te contamos cómo es la dieta que sigue el destacado delantero inglés.

¿QUÉ DESAYUNA HARRY KANE ANTES DE ENTRENAR?

Kane explicó que el desayuno es una de las comidas más importantes de su rutina y que suele alternar distintas opciones saludables.

“Para el desayuno voy variando. Puedo comer una rebanada de pan integral, palta y un omelette de dos o tres huevos con un poco de espinaca. A veces tomo yogur de coco con frutos rojos, granola casera y un poco de miel”, comentó en una entrevista para la Federación Inglesa de Fútbol.

De esta manera busca obtener la energía suficiente para afrontar cada entrenamiento desde las primeras horas del día.

¿CÓMO ES SU ALIMENTACIÓN DURANTE EL RESTO DEL DÍA?

El atacante procura que sus almuerzos combinen proteínas, carbohidratos y una gran cantidad de vegetales para mantener una alimentación completa. Entre sus platos favoritos se encuentran el salmón acompañado de arroz y verduras.

“Me encanta el salmón, el arroz y los vegetales. Como ensalada y verduras en todas las comidas. Intento obtener la mayor cantidad de nutrientes posible a través de la comida”, explicó el capitán inglés sobre los alimentos que forman parte de su rutina diaria.

¿POR QUÉ AUMENTA EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS ANTES DE CADA PARTIDO?

La preparación nutricional cambia cuando se acerca un compromiso importante. Kane explicó que incrementa la cantidad de carbohidratos desde el día anterior para llegar con mayores reservas de energía al encuentro.

“Cuando estoy preparando un partido, si juego un sábado, desde el viernes a la mañana empiezo a cargar carbohidratos desde el desayuno y sigo así hasta el partido”, reveló, dejando en claro que cada detalle forma parte de su planificación.

¿HARRY KANE TAMBIÉN SE PERMITE ROMPER LA DIETA?

Pese a seguir una alimentación muy estricta durante gran parte del año, el delantero considera que también es necesario disfrutar algunos momentos sin restricciones.

“Creo que es importante desconectar a veces. A veces salgo con mi esposa o con algunos amigos y no me preocupo demasiado por la cantidad de calorías que consumo”, afirmó.

Para Kane, ese equilibrio también contribuye a mantener una buena salud física y mental durante la temporada, según informa TN.

¿CUÁL ES EL PRESENTE FUTBOLÍSTICO DE HARRY KANE?

Harry Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se prepara para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 como la principal figura de la selección inglesa. El delantero llega a este compromiso después de marcar dos goles frente a Croacia, uno a Panamá y otros dos ante RD Congo, alcanzando cinco anotaciones en el torneo. Ese rendimiento le permitió convertirse en el futbolista inglés con más goles en la historia de las Copas del Mundo, además de superar el registro de 12 tantos mundialistas de Pelé.

Más allá de su sobresaliente actuación en el Mundial, el atacante también presume una campaña histórica con el Bayern de Múnich e Inglaterra. En total acumula 72 goles durante la temporada, un registro que únicamente es superado por Lionel Messi (82 goles en un mismo curso futbolístico).