Por Redacción EC

Mientras brillaba en el Aston Villa y se consolidaba como uno de los referentes de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez también dedicó esfuerzos a construir un espacio pensado para disfrutar junto a su familia. El arquero eligió una residencia ubicada en Birmingham, Inglaterra, que combina comodidad, funcionalidad y un diseño moderno. La vivienda refleja un equilibrio entre su exitosa carrera deportiva y su vida personal. Cada ambiente fue concebido para ofrecer confort y privacidad. La propiedad sobresale por su arquitectura contemporánea, amplios espacios interiores y una decoración cuidadosamente seleccionada. Cada rincón evidencia una atención especial a los detalles, con ambientes que priorizan la calidez y la convivencia familiar. Más allá del lujo, la casa representa el refugio donde el guardameta comparte el día a día con sus seres queridos. De esta manera, el hogar de Martínez se ha convertido en un fiel reflejo de sus valores fuera de las canchas.