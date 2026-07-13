Mientras brillaba en el Aston Villa y se consolidaba como uno de los referentes de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez también dedicó esfuerzos a construir un espacio pensado para disfrutar junto a su familia. El arquero eligió una residencia ubicada en Birmingham, Inglaterra, que combina comodidad, funcionalidad y un diseño moderno. La vivienda refleja un equilibrio entre su exitosa carrera deportiva y su vida personal. Cada ambiente fue concebido para ofrecer confort y privacidad. La propiedad sobresale por su arquitectura contemporánea, amplios espacios interiores y una decoración cuidadosamente seleccionada. Cada rincón evidencia una atención especial a los detalles, con ambientes que priorizan la calidez y la convivencia familiar. Más allá del lujo, la casa representa el refugio donde el guardameta comparte el día a día con sus seres queridos. De esta manera, el hogar de Martínez se ha convertido en un fiel reflejo de sus valores fuera de las canchas.

Estos los tres conceptos que distingue el estilo de la casa del gran arquero de la selección argentina

La residencia de Emiliano “Dibu” Martínez se distingue por tres pilares que definen su estilo: funcionalidad, materiales de alta calidad y un diseño atemporal. Los ambientes están decorados con tonos neutros, mobiliario de líneas modernas y una atmósfera cálida que aporta armonía a cada espacio. Esta propuesta estética se mantiene en todas las áreas de la vivienda, incluidos los dormitorios y las habitaciones destinadas a sus hijos. El resultado es un hogar pensado para combinar elegancia y confort. Más que una propiedad de alto valor, la casa del arquero argentino representa una tendencia cada vez más marcada en la arquitectura contemporánea. Su diseño privilegia la entrada de luz natural, la integración con los espacios exteriores y la creación de ambientes orientados al bienestar familiar. Además, incorpora áreas específicas para la actividad física y el descanso, adaptadas a las necesidades de sus ocupantes. De esta forma, la vivienda refleja un equilibrio entre diseño, funcionalidad y calidad de vida.

Así se describe las características de la vivienda de Emiliano Martínez en Inglaterra que combina mucha elegancia

Una casa donde la luz natural es protagonista: Uno de los ambientes más destacados de la vivienda es la sala principal. Este espacio gira en torno a un techo de vidrio con diseño de cúpula que actúa como un amplio tragaluz, permitiendo el ingreso de abundante luz natural a lo largo de toda la jornada.

Piedra, madera y espacios integrados: La cocina y el comedor mantienen una estética moderna y elegante. En estos ambientes destacan los acabados en piedra natural, el mobiliario de diseño contemporáneo y una mesa de madera de tonos claros que brinda una sensación de calidez al espacio.

La pileta climatizada, el corazón de la casa: Uno de los ambientes que más resalta en la vivienda es la piscina climatizada bajo techo. Diseñada para que el arquero pueda entrenar y, al mismo tiempo, compartir momentos con su familia, este espacio se ha convertido en uno de los más representativos y fotografiados de la residencia.

Que otros detalles distinguen a la vivienda que un deportista podría disfrutar de acuerdo a su rutina

La residencia del arquero cuenta con espacios diseñados para responder tanto a las exigencias de su carrera profesional como a su vida familiar. Entre ellos destaca un gimnasio totalmente equipado, donde el arquero realiza parte de su preparación física cuando no entrena con su club. En el exterior, la vivienda dispone de un amplio jardín con césped natural y una zona de parrilla. Estos ambientes fueron concebidos para disfrutar de actividades al aire libre y compartir reuniones con familiares y amigos, una tradición que mantiene pese a residir en Inglaterra.

La personalidad del hogar también lleva el sello de Mandinha Martínez, esposa del futbolista y responsable de gran parte de la propuesta decorativa. Su experiencia en el mundo del diseño de interiores se refleja en cada ambiente de la vivienda, donde predominan la armonía y la funcionalidad. Además de desarrollar este proyecto familiar, Mandinha cuenta con una firma especializada en decoración. Su visión ha sido clave para crear un espacio que combina elegancia, comodidad y un estilo contemporáneo.