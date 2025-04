El último clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó varias jugadas para el debate, siendo una de las más comentadas la tarjeta amarilla mostrada a Paolo Guerrero por un contacto con el rostro de William Riveros en una disputa aérea. Tras el encuentro, el experimentado atacante blanquiazul ofreció su particular visión de lo sucedido, generando aún más controversia.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE SU POLÉMICA JUGADA CONTRA RIVEROS?

Tras la polémica tarjeta amarilla que recibió en el reciente clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por un choque aéreo con William Riveros, Paolo Guerrero no tardó en expresar su malestar y ofrecer su particular visión de lo sucedido. El delantero blanquiazul solicitó que se analicen detenidamente este tipo de jugadas, argumentando que, desde su perspectiva, los defensores rivales están adoptando una táctica para provocar amonestaciones en su contra.

En sus declaraciones posteriores al encuentro, Guerrero señaló directamente la estrategia que, según él, están empleando los zagueros. “Últimamente, eso quiero recalcar, y ojalá se pueda ver y analizar porque, últimamente, los zagueros, cuando yo salto —obviamente no voy a saltar recto— tengo que abrir los brazos para tomar impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, manifestó el atacante, dejando entrever su frustración por la situación.

Finalmente, el ‘Depredador’ calificó de injusta esta supuesta práctica de los defensores, insistiendo en que su intención al saltar no es golpear a sus oponentes con el codo. “Eso es lo que tienen que ver porque me parece un poco injusto. En ningún momento yo abro los brazos aquí arriba. Yo salto aquí (mostrando sus codos a la altura del pecho). Y ellos ponen la cara. Es un poco injusto porque al final, entonces no salto, entonces dejo que él se lleve la pelota o que él la cabecee. Yo voy a disputar la pelota justo, pero ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, sentenció Guerrero, pidiendo una revisión de este tipo de acciones en el fútbol.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ÚLTIMO CLÁSICO PERUANO?

El último clásico del fútbol peruano, disputado el pasado sábado 5 de abril de 2025 en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, culminó en un empate 1-1 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Matute, estuvo marcado por la intensidad y la emoción hasta el último segundo, extendiendo una racha significativa para el equipo visitante en el feudo de su eterno rival.

El desarrollo del partido fue dinámico y estuvo condicionado por la temprana expulsión del jugador de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, a los 17 minutos de juego. A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto local logró adelantarse en el marcador justo antes del descanso con un gol de Kevin Quevedo. Sin embargo, en la segunda mitad, Universitario de Deportes intensificó su búsqueda del empate, que finalmente llegó de manera agónica en el minuto 94.

El gol del empate para Universitario fue obra de José ‘Tunche’ Rivera, quien, tras una elaborada jugada colectiva que involucró a Jairo Vélez y Gabriel Costa, conectó un potente remate de derecha que selló el 1-1 definitivo. Este tanto no solo significó un punto valioso para el cuadro ‘crema’, sino que también le permite extender a siete años su invicto en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima no logra vencer a su clásico rival desde el año 2018, acumulando desde entonces tres triunfos y tres empates para Universitario en ese recinto.