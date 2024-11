El sueño mundialista parece cada vez más lejano, ya que el empate sin goles de la selección peruana frente a Chile en el Estadio Monumental no es un resultado favorable, pues el equipo sigue en el fondo de la tabla de posiciones, lejos de la zona de repechaje. El punto obtenido ante los sureños dejó una sensación de frustración tanto en los hinchas como en los jugadores, quienes no dudaron en expresar su opinión. En ese sentido, Luis Advíncula salió a hablar y aclaró que el equipo se mantiene unido y comprometido con alcanzar el objetivo: clasificar al Mundial 2026. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA TRAS EL EMPATE CON LA SELECCIÓN DE CHILE?

Tras el pitazo final en el Estadio Monumental, Luis Advíncula se presentó junto a Jorge Fossati en conferencia de prensa para responder las preguntas de los medios acerca del partido. El popular ‘Rayo’ mencionó que la selección peruana no está pasando por un buen momento futbolístico en cuanto a los resultados y, fiel a su estilo, tildó el 0-0 como un “resultado de m...”, mostrando su molestia e incomodidad. Además, resaltó que el equipo se mantendrá unido mientras existan posibilidades de clasificar a una cita mundialista.

Luis Advíncula salió a hablar y aclaró que la selección peruana se mantiene unido y comprometido con alcanzar el objetivo: clasificar al Mundial 2026.

“Muchos somos grandes y batallamos en la selección. Hoy por hoy, nos toca las feas en ámbito de resultados, porque también tuvimos momentos gloriosos. Es un nuevo proceso y sentimos que el equipo va creciendo a cómo empezamos. Si bien hoy es un resultado de m… porque queríamos los tres puntos. Eso de ‘chicos’ es una palabra mal usada porque todos somos profesionales. Nadie quita la responsabilidad a nadie. Todos son importantes”, dijo ‘Lucho’.

¿QUÉ DIJERON LOS HINCHAS PERUANOS ANTE EL BUEN RENDIMIENTO DE OLIVER SONNE?

Tras disputarse la jornada 11 de las Clasificatorias, en la que la selección peruana empató sin goles frente a su similar de Chile, la prensa nacional e hinchas criticaron la falta de efectividad, ya que no pudieron aprovechar la localía para obtener un mejor resultado, el cual era necesario para salir del fondo de la tabla. Sin embargo, uno de los pocos jugadores que destacó fue el lateral Oliver Sonne, quien inició como titular y demostró un buen rendimiento en el campo. Para muchos, fue considerado el mejor partido desde que llegó a la Blanquirroja, ya que fue eficaz en la mayoría de sus intervenciones y creó sociedades con sus compañeros. Por ello, piden al técnico Jorge Fossati que el ‘Vikingo’ sea titular frente a Argentina este martes 19 de noviembre.

Luis Advíncula salió a hablar y aclaró que la selección peruana se mantiene unido y comprometido con alcanzar el objetivo: clasificar al Mundial 2026.

“Sonne el mejor por escándalo”, “Sonne hará temblar a los argentinos el martes”, “Sonne jugando en primera cumplió”, “(Sonne) lo mejor del partido”, “Sonne, Polo y Cáceda, no hubo más”, “Lo único rescatable es Sonne”, “Sonne ha demostrado tener la habilidad para ser titular”, “Oliver Sonne merecía estar en el Mundial”, “Oliver Sonne no puede volver a ser suplente”, “Oliver Sonne no será muy vistoso en lo técnico o estético, pero es un jugador ‘moderno’: muy atlético, inteligente en la toma de decisiones y sobre todo efectivo”, “Fossati recién se dio cuenta de que Oliver Sonne debió ser titular”, escribieron los hinchas a través de la plataforma X.

FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Fecha 12

Colombia vs. Ecuador Noviembre 2024 | Barranquilla

Brasil vs. Uruguay Noviembre 2024 | TBD

Bolivia vs. Paraguay Noviembre 2024 | La Paz

Argentina vs. Perú Noviembre 2024 | Buenos Aires

Chile vs. Venezuela Noviembre 2024 | Santiago

Fecha 13

Uruguay vs. Argentina Marzo 2025 | Montevideo

Perú vs. Bolivia Marzo 2025 | Lima

Brasil vs. Colombia Marzo 2025 | TBD

Paraguay vs. Chile Marzo 2025 | Asunción

Ecuador vs. Venezuela Marzo 2025 | Quito

Fecha 14

Colombia vs. Paraguay Marzo 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Perú Marzo 2025 | TBD

Bolivia vs. Uruguay Marzo 2025 | La Paz

Argentina vs. Brasil Marzo 2025 | TBD

Chile vs. Ecuador Marzo 2025 | Santiago

Fecha 15

Colombia vs. Perú Junio 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Bolivia Junio 2025 | TBD

Paraguay vs. Uruguay Junio 2025 | Asunción

Chile vs. Argentina Junio 2025 | Santiago

Ecuador vs. Brasil Junio 2025 | Quito

Fecha 16

Uruguay vs. Venezuela Junio 2025 | Montevideo

Perú vs. Ecuador Junio 2025 | Lima

Brasil vs. Paraguay Junio 2025 | TBD

Bolivia vs. Chile Junio 2025 | La Paz

Argentina vs. Colombia Junio 2025 | TBD

Fecha 17

Uruguay vs. Perú Septiembre 2025 | Montevideo

Colombia vs. Bolivia Septiembre 2025 | Barranquilla

Brasil vs. Chile Septiembre 2025 | TBD

Paraguay vs. Ecuador Septiembre 2025 | Asunción

Argentina vs. Venezuela Septiembre 2025 | TBD

Fecha 18