Este jueves 16 de octubre, en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima venció 3-1 a Sport Boys en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Gracias a esta victoria, el equipo blanquiazul mantiene sus chances en la lucha por ser campeón nacional. Sin embargo, Pablo Ceppelini, volante uruguayo, reveló que el objetivo del club victoriano sería otro.

¿Ya no pelean por ser campeones? Pablo Ceppelini revela cuál es el objetivo de Alianza Lima en lo que resta del 2025: “Tenemos que...”

Una vez terminado el encuentro, Ceppelini se dio un tiempo para hablar con los periodistas. “Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante”, dijo en primera instancia el experimentado volante.

“Estoy muy bien acá, me siento bien. Tras la lesión y suspensión de la copa son cosas que a uno lo bajonea, la primera lesión de mi carrera fue acá. A partir del Clausura he empezado a levantar, estoy muy contento con hecho hasta ahora”, agregó el futbolista extranjero.

Recordemos que Ceppelini fue uno de los jugadores aliancistas más criticados en las últimas semanas debido a su irregular nivel. Todavía es una incógnita su futuro, pues muchos hinchas han expresado su deseo de que no siga para la siguiente temporada.

Resultados y programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

- Ayacucho FC 2-2 ADT (Finalizado)

- Alianza Sullana 1-0 Los Chankas (Finalizado)

- Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Lunes 13 de octubre

- UTC 0-2 Cienciano (Finalizado)

- Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Martes 14 de octubre

- FBC Melgar 2-1 Alianza Universidad

Miércoles 15 de octubre

- Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (REPROGRAMADO)

Jueves 16 de octubre

- Alianza Lima 3-1 Sport Boys

Descansa: Sport Huancayo y Atlético Grau

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau vs UTC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs Melgar (19:30 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Universitario de Deportes vs Ayacucho FC (20:15 horas / estadio Nacional / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

