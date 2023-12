Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló en el programa de espectáculos “América Hoy” para hablar sobre distintos temas de su vida personal, pero el asunto que más llamó la atención fue sobre una posible reconciliación con su esposa Charlene Castro, quien meses atrás fue captada ingresando a un hotel con un misterioso hombre. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo el exfutbolista.

¿QUÉ DIJO ‘CUTO’ SOBRE SU ESPOSA CHARLENE CASTRO?

A pesar de que descubrió a su esposa siéndole infiel, el empresario señaló que estaría dispuesto a retomar la relación, ya que es una persona que ha estado junto a él en sus peores momentos. Además, recalcó que no le importaría lo que hablen los demás.

“Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán”, dijo.

Además, ‘Cuto’ agregó que sus seres queridos siempre han procurado mantenerse al margen de su vida y han respetado sus decisiones. “En mi vida personal, nadie nunca se ha metido, mi mamá siempre ha respetado, mis hermanos también, mi decisión no depende de un programa, no depende del qué dirán, solamente de mí”, añadió.

Finalmente, el exfutbolista puntualizó que no sabe cómo concluirá su historia con su aún esposa, pero que aceptará lo que tenga que ocurrir. “No sé lo que pueda pasar, y lo que tenga que pasar entenderé cuál es el mensaje. Esta persona (Charlene Castro) ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida”, sentenció.

En otro momento de la conversación con “América Hoy”, previo a la Navidad, ‘Cuto’ señaló haber tenido un buen año, puesto a que a pesar de los malos tiempos, tuvo momentos de aprendizaje.

“Es un año que le doy gracias a Dios, por lo bueno que me ha dado y por lo malo porque saco conclusiones. Después de la tormenta, viene la calma. Me pasó lo que me pasó, comienzas a analizar con la espiritualidad, con Dios, todo comienza a tener sentido”, dijo el exfutbolista.

LAS FRASES DE ‘CUTO’ GUADALUPE TRAS EL AMPAY DE SU PAREJA

Luego de que el programa “Magaly TV La Firme” difundiera las imágenes de Charlene Castro ingresando a un hotel con otro hombre, el popular ‘Cuto’ atendió a los periodistas en las instalaciones de su restaurante y dio a conocer cuál fue su reacción cuando vio el video difundido por el programa de Magaly Medina.

“He visto ese reportaje agarrado de la mano de mi madre, que es el ser más hermoso que Dios me ha dado, y sentí como Magaly se burlaba de mi fe. Más allá del ampay, ella dijo que ‘hoy he terminado con la fe de Cuto’, mira su soberbia”, indicó el exfutbolista de Universitario de Deportes, Juan Aurich, Real Garcilaso, entre otros equipos del Perú y del extranjero.

El también exintegrante de la selección peruana no dudó en señalar que sintió mucho dolor al ver las imágenes de su pareja con otro hombre, y además, advirtió que Magaly Medina pagará “con creces algún día” el dolor que generó en su madre y en el resto de su familia por la difusión de esas imágenes.

A continuación, te presentamos una serie de frases que ‘Cuto’ Guadalupe expresó durante su presentación ante los medios de comunicación: