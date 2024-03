Poco se sabía del delantero uruguayo-peruano Luis Urruti cuando dejó Universitario de Deportes, equipo donde se consagró campeón de la Liga 1 2023. Su futuro era una incógnita hasta que se anunció su fichaje por Deportivo Garcilaso de Cusco.

Según contó el propio atacante en una reciente entrevista, tuvo la oportunidad de jugar en Arabia Saudita tras su salida del equipo crema, pero las cosas del destino hicieron que se quedara en nuestro país, y con ello surgiera una meta: poder jugar para la Selección Peruana de Fútbol.

¿QUÉ DIJO LUIS URRUTI SOBRE SEGUIR JUGANDO EN LA LIGA 1 TRAS SALIR DE UNIVERSITARIO?

En conversación con el programa ‘L1 Radio’ de la Liga 1 Max, el popular ‘Tito’ reveló que tenía la intención de salir al extranjero tras descubrir que ya no seguiría en la “U”. Si bien consiguió una oferta de Arabia Saudita, donde hubiese ganado mucho dinero, comentó que aquello no pudo concretarse.

“Tuve una oferta concreta de Arabia, me llama mi representante, me dice ‘Tito dos días, máximo tres, estás viajando a Arabia’, me manda la oferta concreta, con mi señora armamos las valijas, ya estamos pronto para viajar y el día antes, en la noche, se cae. Fue un golpe duro porque me cambiaba la vida”, relató.

De esta manera, Luis Urruti decidió quedarse en Perú y con el tiempo terminó fichando con Deportivo Garcilaso, pero con una motivación en especial: lograr ser convocado por Jorge Fossati para jugar por la selección peruana.

Según recuerda Infobae Perú, el delantero nacido en Uruguay se nacionalizó como peruano hace poco y este 2024 podrá cumplir con los 5 años ininterrumpidos de residencia en nuestro país que se requiere para poder vestir la camiseta blanquirroja.

“Justamente otra de las cosas que me motivó venir era que tenía que cumplir cinco años para ser convocado a la selección. Si no volvía, ese tema de la selección lo iba a perder. Ahora tengo las puertas abiertas. Depende de mí, de andar bien y hacer las cosas bien para ser llamado”, sostuvo.

Cabe señalar que el actual DT de Perú ya convocó a su primer jugador nacionalizado: Franco Zanelatto, un futbolista paraguayo nacionalizado peruano. En este sentido, Luis Urruti tiene ilusión de jugar para la ‘Bicolor’ y apuntó que trabajará para que se cumpla.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ LUIS URRUTI CON DEPORTIVO GARCILASO?

Aunque esta semana Luis Urruti volvió al Perú para sumarse a los entrenamientos de Deportivo Garcilaso, no pudo estar presente el pasado viernes 15 de marzo en la victoria por goleada del conjunto cusqueño ante Unión Comercio.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano aprovechará la fecha FIFA de la siguiente semana, que paralizará el torneo peruano, para ponerse en forma y poder debutar pronto con su nuevo equipo.

Dicho esto, recién el próximo jueves 28 de marzo, el popular ‘Tito’ vestiría por primera vez la camiseta del ‘Pedacito de Cielo’ cuando enfrente a Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.