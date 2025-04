Alianza Lima volvió dar que hablar positivamente en la Copa Libertadores 2025. Los blanquiazules hicieron un gran partido e igualaron 2-2 ante Sao Paulo en el mismísimo Morumbi. Ante este resultado, Luis Zubeldía, técnico del cuadro tricolor, expresó su fastidio en conferencia y contó qué lo motivó a guardar antes de tiempo a Aldemir Ferreira, autor de los dos goles del conjunto brasileño

Luis Zubeldía ‘estalla’ y revela el motivo por el que cambió a su jugador figura ante Alianza Lima: “¿Qué quiere, que se nos lesione uno más?”

“Imposible. Imposible pensar eso en Copa Libertadores. Ferreirinha, con el desgaste que hizo y conociéndolo, es un jugador que si lo dejo más tiempo se me lesiona muscularmente. Usted sabe la cantidad de lesionados que tenemos. ¿Qué quiere, que se nos lesione uno más? Es una obviedad”, comenzó diciendo Luis Zubeldía.

“Está cansado, cada vez que se le ha exigido más tiempo de lo normal, ha sufrido lesiones musculares, que después lo tenemos 30 días afuera, que son cinco o seis partidos y nadie se pregunta, nadie se acuerda que Lucas está lesionado, que Oscar está lesionado, que los dos volantes están lesionados”, agregó el estratega argentino.

¿Qué más dijo Luis Zubeldía sobre el empate entre Sao Paulo y Alianza Lima?

Por último, Zubeldía fue tajante en asegurar que no permitirá que se le lesionen más jugadores. “Sale Ferreirinha, entra Wendel y nos fijamos en el cambio. Por supuesto que no salió bien el campo, pero no puedo permitir que se me lesionen los extremos y más que no tengo extremos”.

Luis Zubeldía se mostró molesto en conferencia de prensa. (Foto: Sao Paulo)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el empate de Alianza ante Sao Paulo?

Néstor Gorosito, en conferencia de prensa, se mostró orgulloso por el rendimiento de sus jugadores ante Sao Paulo en Brasil. “El primer tiempo no jugamos bien, perdíamos muy rápido la pelota, muy cerca de nuestro arco. Nos quedaban los dos contención de ellos libres y San Pablo tiene gente muy desequilibrante por afuera, nos generaban situaciones de gol, pero aun así nosotros tuvimos dos o tres”.

“En el segundo tiempo corregimos, mandamos a Pablo Lavandeira y a Gaibor arriba de los volantes, con Luciano se quedó Jesús Castillo y a partir de ahí empezamos a jugar mejor y creo que fue un tiempo de cada uno, a pesar de que ellos tuvieron la última. El resultado es justo porque fue un tiempo bien diferenciado de cada uno“, agregó el popular ‘Pipo’.

Néstor Gorosito volvió a conseguir un gran resultado con Alianza en la Libertadores. (Foto: Getty Images)

Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima la Copa Libertadores 2025

En la próxima jornada de la Copa Libertadores, Alianza Lima jugará ante Talleres de Córdoba, equipo argentino, el martes 22 de abril. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 horas (hora del Perú). Este partido será crucial para determinar sus posibilidades de clasificar a octavos de final.

Cuáles son los grupos de la Copa Libertadores 2025

Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN)

Grupo B: River (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU)

Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG)

Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER)

Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA)

Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR)

Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL)