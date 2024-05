En la última jornada de la Liga 1, generando gran conmoción entre sus compañeros, rivales y también televidentes, Yoshimar Yotún tuvo una fuerte lesión mientras se disputaba el duelo entre Sporting Cristal y César Vallejo en Trujillo. Y, claro, como era de esperarse, su familia también sintió gran preocupación por la salud del volante. Este fue el caso de su madre, quien contó cómo fueron esos terribles momentos en donde su hijo se lesionó.

Madre de Yoshimar Yotún contó cómo vivió el tenso momento en el que se lesionó el volante: “Mi nuera no sabía nada”

En una entrevista para Latina, Doña María Julia, mamá de ‘Yoshi’, contó cómo fueron esos instantes en los que su hijo tuvo que ser cambiado por lesión.

“Justo leí sus labios, decía ‘me rompí la rodilla’. Fue horrible. No me podía contestar, mi nuera no sabía nada, pero lo he visto ahora en la televisión. Por su cara está tranquilo, pero vamos a ver ahora. Todo depende de la resonancia. Sí sé que no es rotura de hueso. Vamos a ver los ligamentos”, dijo la madre de Yotún.

¿Cuál fue el comunicado de Sporting Cristal sobre la lesión de Yotún?

Cristal, club de Yoshimar, publicó un comunicado en el que informa los pormenores de la lesión del exCruz Azul. “Las primeras pruebas médicas dan descartado daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla”, dijo en primera instancia la institución.

Asimismo, equipo rimense añade: “Los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lesión de Yoshimar Yotún?

Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, fue entrevistado por América y se refirió a lo sucedido con Yotún. “Es un jugador de enorme importancia para la selección, pero Dios sabe por qué hace las cosas y esto no se termina acá. Cuando vi la expresión de Yoshimar me generó bastante preocupación”.

Asimismo, el uruguayo agregó: “Conociéndolo como lo conozco, él va a poner todo de sí y con la ayuda de los médicos y de Dios pronto va a estar en las canchas nuevamente. No creo que sea el momento para hacer otra cosa más que alentarlo, poner toda nuestra energía y rezar para que sea lo más leve posible esta lesión”.

Qué resultados necesita Cristal para ser campeón del Torneo Apertura 2024

Los comandados por Enderson Moreira están obligados a ganar los cuatro partidos restantes para asegurar el Torneo Apertura 2024, incluyendo el encuentro ante la ‘U’ en el estadio Monumental. Si esto sucediera así, no importa lo que pase con los de Ate, los rimenses se quedarán con el primer torneo del año. Aunque claro, esto puede cambiar para mejor si es que los actuales campeones nacionales tropiezan en Tarma o en Cusco.

Cuáles son los próximos partidos de Cristal en el Torneo Apertura 2024

Fecha 14: Recibir a Alianza Atlético

Fecha 15: Visitar a Universitario

Fecha 16: Recibir a Unión Comercio

Fecha 17: Visitar a Comerciantes Unidos

