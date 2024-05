La polémica entre Magaly Medina y Paolo Guerrero continúa. Luego de la comentada reacción que tuvo el delantero ante los reporteros de “Magaly TV La Firme”, cuando este se encontraba en compañía de Ana Paula Consorte, la conductora de dicho programa le envió un contundente mensaje al futbolista de la selección peruana y César Vallejo. A continuación, te vamos a contar qué dijo exactamente la famosa periodista de espectáculos.

Magaly Medina niega que sus reporteros le faltaran el respeto a Paolo Guerrero y le envía contundente mensaje: “Esta vez no es cuando me metiste presa”

Recordemos que el ‘Depredador’, por medio de sus historias de Instagram, contó su versión de los hechos sobre lo ocurrido con los populares ‘chacales’. Además, señaló que Magaly tiene prohibido mencionar su nombre en el programa que conduce.

“Le voy a mandar esto, hay que mandarle esto de regalo, por favor (la resolución). Hay que ponérselo en un sobre papel de regalo con un lazo. Esta es la resolución de la Corte Suprema. Al Starbucks se lo voy a mandar, ¿ya? En qué parte de esta resolución dice que yo no puedo mencionarte, que no puedo hablar de ti en mi programa”, le dijo Medina.

Asimismo, Magaly añadió: “Desde que estaba en Canal 2, en Latina, en el noticiero y que fui la que dio la noticia del famoso té contaminado cuando no te iban a dejar participar del mundial, esa noticia la di yo en Latina, la di yo. Hablé de ti, opiné sobre ti como periodista de noticiero en ese momento”.

Medina también hizo hincapié en el caso legal que provocó que ingresara a la cárcel. “En esta resolución no dice nada. Y en aquella vez, cuando se me condenó para mí y lo será siempre injustamente, porque está acostumbrado a siempre ganar como fuera, pero que la gente le crea y en este caso no me vas a venir a decir a mí que mis reporteros te faltaron el respeto. No seas mentiroso. Una vez más no vengas a mentir porque esta vez las pruebas son flagrantes y evidentes. Esta vez no es como aquella vez cuando me metiste presa y cuando dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora”.

¡Dio su descargo! Paolo Guerrero contó cómo fue el polémico encuentro con los ‘chacales’ de Magaly TV La Firme: “Nadie perdió los papeles”

Debido a que “Magaly TV La Firme” presentó un avance para la noche del miércoles 8 de mayo sobre la pelea entre Guerrero y reporteros, el futbolista decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para defender su posición y ofrecer detalles sobre su explosivo encuentro con los trabajadores del programa de espectáculos.

Mediante historias de Instagram, Guerrero inició reconociendo su dificultad para realizar vídeos explicando alguna polémica, pero manifestó que se vio obligado a hacerlo. Luego, inmediatamente mencionó el altercado ocurrido el día anterior con un reportero del programa de Magaly Medina, insinuando un posible rencor por parte de la periodista hacia él debido a eventos pasados.

“Me gustaría decir que el día de ayer tuvo un altercado con un reportero de ese programa, de la señora que tiene un problema conmigo, rencor, por lo que pasó en el pasado, no hace falta mencionarlo”, empezó contando en sus historias.

Tras contextualizar el asunto, el jugador de César Vallejo declaró que nadie perdió la compostura durante el incidente, pero que él sí se sintió ofendido, rechazando rotundamente esa actitud. Además, mencionó haber recibido una serie de preguntas que intentó ignorar, por lo que enfatizó que no toleraría la falta de respeto, incluyendo risas burlonas hacia él. Asimismo, subrayó que no se le puede exigir que actúe de manera contraria a su comportamiento.

¿Qué más dijo Paolo Guerrero?

Por último, se dirigió a Magaly Medina y le aseguró que, a pesar de las supuestas provocaciones, él no las aceptaría. “Quiero decirle que puede mandar a quien quiera, que me provoque, yo no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto. No voy a aceptar que tus reporteros me falten el respeto. No tengo ningún problema contigo”, sostuvo en sus historias.