El Mundial 2026 no solo deja emociones dentro del campo, sino también historias que rozan lo insólito. En las últimas horas, el nombre de Nana Kwaku Bonsam se convirtió en tendencia internacional luego de asegurar que realizó un ritual de magia negra para impedir que Harry Kane anotara durante el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y abrieron un intenso debate entre quienes consideran el hecho una simple superstición y quienes lo toman como parte del folclore futbolístico africano.

El brujo que se atribuye haber frenado a Harry Kane

Días antes del Inglaterra vs Ghana, Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos más famosos del país africano, habló sin rodeos: dijo que estaba “trabajando” espiritualmente sobre Harry Kane para complicar su rendimiento. “Sé qué trabajo debo hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país”, declaró al tabloide británico Daily Star, en frases que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

El partido terminó 0-0, con un Kane extrañamente errático, lejos del área y fallando ocasiones claras, lo que alimentó la narrativa de que el supuesto embrujo había surtido efecto. Tras el encuentro, Bonsam reapareció en redes y medios locales para asegurar que ahora “iba a liberar” al delantero inglés, en un nuevo ritual que, según él, abriría el arco para el siguiente duelo de Inglaterra en la fase de grupos.

El ritual viral y la promesa de “liberarlo” para el próximo partido

La segunda parte de la historia se volvió aún más viral: en plataformas como TikTok, Instagram y X comenzaron a circular videos donde se ve a Nana Kwaku Bonsam realizando un nuevo ritual, con cánticos, gestos y polvo lanzado al aire mientras menciona el nombre de Harry Kane. “Soy el brujo más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en su próximo partido”, se le escucha decir en una de las grabaciones más compartidas.

Medios deportivos como TN, TyC Sports y portales ghaneses recogieron el episodio y lo pusieron en contexto: el “destrabado” del goleador tendría como escenario el choque de Inglaterra frente a Panamá, el último duelo de la fase de grupos. Incluso se viralizó una escena de hinchas de Ghana lanzando polvo mágico en la tribuna durante el Ghana vs Panamá, alimentando la pregunta sobre si se trata de brujería, performance simbólica o simple coincidencia deportiva.

Magia negra o relato mediático que busca explicar el azar?

Los registros de partidos y datos de rendimiento muestran que delanteros como Kane viven altibajos a lo largo de un torneo: cambios en el sistema, defensa rival, desgaste físico o simple azar influyen en que un goleador se quede sin convertir. Sin embargo, cuando un brujo se adelanta en los medios y afirma que “trabaja” para detenerlo, cualquier falla alimenta la percepción de que hay algo más detrás del resultado.

Especialistas que han comentado el caso señalan que episodios así funcionan como historias paralelas al Mundial: capturan clics, construyen narrativa y ponen foco en la dimensión emocional y cultural del torneo, sin que eso implique tomar literalmente la idea de un hechizo eficaz sobre el rendimiento de un profesional. El propio Bonsam parece entender el poder del relato: primero anuncia el embrujo, luego el ritual para liberarlo, y así mantiene su figura en primera plana mientras el mundo mira a Inglaterra, Ghana y Panamá.

El lugar de las creencias en el Mundial 2026

Magia negra, cánticos, estampitas, promesas religiosas y rituales colectivos forman parte del paisaje habitual de cualquier Copa del Mundo, más allá de que la organización y los reglamentos se apoyen en tecnología y criterios deportivos. El caso de Nana Kwaku Bonsam y Harry Kane se suma a una larga lista de historias en las que la espiritualidad —sea por fe cristiana, tradición africana o supersticiones de vestuario— intenta intervenir en lo que, al final, se decide por goles, tácticas y estados de forma.

Para muchos aficionados, darle lugar a estas narrativas no significa creer literalmente en un hechizo, sino aceptar que el fútbol también es escenario de símbolos, miedos, esperanza y humor. En ese sentido, el “brujo africano que frenó a Kane” es menos un villano sobrenatural y más un recordatorio de que, incluso en el Mundial más tecnológico de la historia, seguimos buscando explicaciones mágicas cuando la pelota se niega a entrar en el arco.