La reciente controversia entre Vivian Baella y Natalia Málaga ha encendido el debate en torno a las exigencias dentro de la selección peruana de vóley. Todo se originó tras las primeras declaraciones de la exjugadora, quien recordó un episodio complejo durante su etapa bajo la dirección técnica de Málaga, lo que rápidamente generó múltiples reacciones entre seguidores del deporte y usuarios en redes sociales. La situación no tardó en escalar cuando la entrenadora respondió de manera firme, defendiendo su estilo de trabajo y resaltando los resultados obtenidos a lo largo de su carrera. Este cruce de versiones provocó una nueva intervención de Baella, quien decidió aclarar sus palabras, matizar su postura y pedir que no se alimente la polémica. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ HABÍA DICHO VIVIAN BAELLA SOBRE SU EXPERIENCIA EN LA SELECCIÓN CON MÁLAGA?

En un primer momento, Vivian Baella decidió compartir un recuerdo personal sobre su paso por la selección peruana, en el que describió momentos de alta tensión y exigencia durante los entrenamientos dirigidos por Natalia Málaga. La exatacante expuso que no solo ella, sino también otras compañeras, atravesaron situaciones difíciles en ese periodo, marcadas por la intensidad del trato recibido.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa el debate acerca de los límites entre disciplina y bienestar emocional en el alto rendimiento. Aunque no descalificó directamente a la entrenadora, su testimonio generó interpretaciones diversas entre los aficionados, quienes rápidamente tomaron posiciones divididas frente a lo expuesto, según recoge Infobae.

¿CÓMO RESPONDIÓ VIVIAN BAELLA TRAS LA POLÉMICA GENERADA?

Luego de la ola de comentarios y discusiones en redes sociales, Baella volvió a pronunciarse para precisar el sentido de sus palabras. Aclaró que nunca buscó cuestionar la trayectoria de Málaga ni restarle mérito a su aporte al vóley peruano. “Yo en ningún momento puse en tela de juego la trayectoria de Natalia Málaga. Porque yo sé lo que ella significó para el voleibol peruano”, expresó.

Asimismo, remarcó que su testimonio fue simplemente una validación de su vivencia propia, aclarando que guarda un buen recuerdo de Málaga debido a su dualidad al trabajar. Según sus palabras: “Yo siempre recuerdo a Natalia Málaga con mucho cariño, porque así como ella tenía su forma de ser de entrenarnos, también tenía su forma de ser fuera de”.

Además, intentó suavizar la imagen de dureza extrema de Málaga recordando un viaje recreativo a Estados Unidos tras obtener un logro deportivo: “En los parques, Natalia, completamente diferente, nos hacía divertirnos, nos dejaba ser”. Con esto, la exvoleibolista enfatizó que, aunque el rigor era máximo en el campo, existía una faceta más humana de la DT en los momentos de descanso.

Su mensaje final fue un llamado a la calma para los entusiastas del vóley, exhortándolos con un directo: “Gente, por favor, no entren en polémicas”, intentando cerrar un capítulo que, según ella, solo pretendía ser una anécdota de vida.

¿CUÁL HABÍA SIDO LA RESPUESTA DE NATALIA MÁLAGA ANTE LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE VIVIAN BAELLA?

Tras la difusión inicial del testimonio de Baella, Natalia Málaga reaccionó mediante un mensaje en redes sociales en el que defendió firmemente su enfoque como entrenadora. “El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia”, sostuvo.

La exdeportista dejó claro que su prioridad siempre fue la competitividad del equipo, incluso si ello implicaba procesos exigentes. “No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien”, afirmó.

Además, enfatizó que cada jugadora tiene derecho a interpretar su experiencia, pero subrayó que ella prefiere centrarse en los logros alcanzados y en su compromiso con el país, evitando emitir comentarios negativos sobre sus dirigidas.

VÍDEO RECOMENDADO: