El inicio de Sport Boys en la Liga 1 2026 ha sido irregular, ya que se ubica momentáneamente en la posición 16 con 8 puntos. A pesar de que la dirigencia del club chalaco optó por la salida del entrenador colombiano Jaime de la Pava debido a los malos resultados en el torneo nacional, recientemente se hizo oficial la contratación del comando técnico de Carlos Desio, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol peruano y tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento colectivo. Así, con miras a buscar un equipo competitivo para el centenario del club, hace unos días se hizo oficial la contratación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco para disputar el presente torneo tras rescindir su contrato con Alianza Lima. Frente a esta situación, el exfutbolista Reimond Manco se pronunció sobre la llegada de ambos futbolistas al Callao y dejó en claro que el equipo cuenta con una hinchada muy exigente que demanda resultados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO SOBRE LA LLEGADA DE CARLOS ZAMBRANO Y MIGUEL TRAUCO A SPORT BOYS?

En la última edición de ‘Juego Cruzado’, que se transmite vía YouTube, Reimond Manco no dudó en referirse a la llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys, a quienes advirtió sobre las restricciones presupuestarias del club, en alusión a que estarían percibiendo ingresos menores a los que usualmente ganaban. Eso no es todo, según el panelista deportivo, ambos futbolistas estarán en el foco de la hinchada local, pese a que esta es numéricamente menor que la de Universitario de Deportes o Alianza Lima. En ese sentido, recomendó que se enfoquen en rendir bien en el campo, sobre todo por su amplia experiencia internacional.

“Muy por debajo de lo que últimamente venían recibiendo. ¡Caballero! Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla, nomás. Con esta presión de la tribuna, de la barra, Zambrano y Trauco que se dediquen solo a jugar porque la barra no le va a permitir a Trauco que juegue con cinco o seis kilos de más. Si se dedican a jugar, yo creo que le van a dar una mano importante a Boys”, dijo Manco en el podcast.

FIXTURE DE SPORT BOYS EN EL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026