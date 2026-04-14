Por Redacción EC

El inicio de Sport Boys en la Liga 1 2026 ha sido irregular, ya que se ubica momentáneamente en la posición 16 con 8 puntos. A pesar de que la dirigencia del club chalaco optó por la salida del entrenador colombiano Jaime de la Pava debido a los malos resultados en el torneo nacional, recientemente se hizo oficial la contratación del comando técnico de Carlos Desio, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol peruano y tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento colectivo. Así, con miras a buscar un equipo competitivo para el centenario del club, hace unos días se hizo oficial la contratación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco para disputar el presente torneo tras rescindir su contrato con Alianza Lima. Frente a esta situación, el exfutbolista Reimond Manco se pronunció sobre la llegada de ambos futbolistas al Callao y dejó en claro que el equipo cuenta con una hinchada muy exigente que demanda resultados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.