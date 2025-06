Boca Juniors empató 1-1 ante Auckland City en el Mundial de Clubes y quedó eliminado del torneo internacional. Debido a esto, el cuadro azul y oro ha recibido duras críticas de parte de sus hinchas y del periodismo. En este contexto, Martín Liberman, famoso y polémico comunicador argentino, se refirió al complicado momento del cuadro xeneize y expresó una particular y controversial frase. A continuación, te contamos todos los detalles.

“El peor equipo de la historia de Boca Juniors”, fue la dura expresión que hizo el popular ‘Colorado’. El periodista no concebía que Boca haya empatado ante un club que, por voces de sus propios jugadores, no es profesional. Esto debido a que la gran parte de sus futbolistas no viven del fútbol y en sus tiempos libres se dedican a trabajar en otros rubros.

“Este es un equipo malísimo, nunca hubo un equipo tan malo como este, nunca hubo una generación de futbolistas que le haya hecho tanto daño a Bocay que le haya dado tan poco a Boca”, agregó Liberman.

Por último, el periodista analizó más en profundidad lo realizado por Boca. “Este es un papelón histórico, vergüenza mundial. Boca no le pudo ganar a un equipo amateur, a muchachos que tienen que trabajar de otra cosa, porque les dan un viático de 95 dólares por semana. Hay jugadores de Boca que ganan tres millones de dólares por año, y se van del Mundial de Clubes sin haber ganado un partido”.

Martín Liberman no tuvo reparos en criticar duramente a Boca.

Qué dijo el técnico de Boca Juniors sobre la eliminación en el Mundial de Clubes 2025

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca, se refirió al rendimiento de su equipo en este último encuentro del Mundial de Clubes. “Creo que tiramos demasiados centros. Las veces que intentamos por abajo tuvimos más claridad, sin dudas. Pero se buscó siempre. El primer tiempo fue bueno, pese a marcar un solo gol. Nos apuramos mucho en el segundo período, aunque no es excusa. Se buscó ganar, pero no se pudo. Debimos intentar por abajo, porque a nadie le gusta quedar afuera en la fase de grupos”, indicó el estratega.

Asimismo, Russo añadió: “Boca es Boca y este tipo de partidos los tiene que saber resolver de otra manera. Debimos tener más juego, verticalidad y diagonales, cosas que actualmente son claves en el fútbol mundial, pero no se pudo. Y yo me hago responsable de todo. Uno esperaba otro final en este torneo. Hubo factores en juego, terminamos con tres tiros en los palos en el primer tiempo, aunque somos Boca y debimos saber solucionar esas cosas”.