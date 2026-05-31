Por Redacción EC

El partido de Universitario de Deportes y Sport Huancayo marcó el cierre de la carrera profesional de Martín Pérez Guedes. El mediocampista argentino, de 34 años, decidió poner fin a su etapa como futbolista por motivos personales, despidiéndose de las canchas tras participar en la victoria del conjunto crema. Luego del encuentro, Pérez Guedes compartió sus emociones en declaraciones a las cámaras de L1 Max expresando su satisfacción por haber contribuido a la historia de Universitario y aseguró que continuará apoyando al club desde la tribuna. Asimismo, destacó el valor humano del plantel con el que compartió sus últimos años como profesional. A lo largo de su paso por la institución merengue, el futbolista se convirtió en una pieza importante dentro del equipo y formó parte del grupo que alcanzó el histórico tricampeonato nacional. Su entrega, experiencia y aporte en el mediocampo le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición, que ahora lo despide como uno de los integrantes de una de las etapas más exitosas recientes del club.