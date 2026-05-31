El partido de Universitario de Deportes y Sport Huancayo marcó el cierre de la carrera profesional de Martín Pérez Guedes. El mediocampista argentino, de 34 años, decidió poner fin a su etapa como futbolista por motivos personales, despidiéndose de las canchas tras participar en la victoria del conjunto crema. Luego del encuentro, Pérez Guedes compartió sus emociones en declaraciones a las cámaras de L1 Max expresando su satisfacción por haber contribuido a la historia de Universitario y aseguró que continuará apoyando al club desde la tribuna. Asimismo, destacó el valor humano del plantel con el que compartió sus últimos años como profesional. A lo largo de su paso por la institución merengue, el futbolista se convirtió en una pieza importante dentro del equipo y formó parte del grupo que alcanzó el histórico tricampeonato nacional. Su entrega, experiencia y aporte en el mediocampo le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición, que ahora lo despide como uno de los integrantes de una de las etapas más exitosas recientes del club.

¿Cuáles son esos motivos personales que hace despedirse del fútbol y sobre todo de Universitario de Deportes?

La decisión de alejarse de la actividad profesional estuvo motivada principalmente por razones familiares. El mediocampista argentino señaló que desde hace tiempo venía evaluando la posibilidad de poner fin a su carrera, ya que la distancia con sus seres queridos se había convertido en una situación cada vez más difícil de sobrellevar. Según comentó, los últimos años fueron especialmente complejos debido a su deseo de compartir más tiempo con sus hijos. El futbolista relató que, junto a su familia, había tomado algunas decisiones. Reconoció que la situación terminó siendo más complicada de lo que imaginaba. Aunque afirmó sentirse convencido de su elección, admitió que la despedida le genera una profunda tristeza por el vínculo construido con sus compañeros y con el club durante su etapa en Universitario.

Martín Pérez Guedes revela también lo que más recuerda de su paso por el cuadro merengue durante la cosecha del tricampeonato

El mediocampista argentino reveló que el retiro era una idea que venía postergando desde hace varios años, pero que finalmente consideró necesario dar ese paso. “Hay momentos en los que uno debe tomar decisiones importantes en la vida”, sostuvo, al explicar las razones que lo llevaron a cerrar su trayectoria como futbolista profesional. Al ser consultado sobre cuál de los tres campeonatos conquistados con Universitario recuerda con mayor cariño, Martín Pérez Guedes destacó que el título obtenido en 2023 ocupa un lugar especial en su trayectoria. El volante argentino señaló que aquella consagración tuvo un significado particular por tratarse de la primera que logró con la camiseta crema y por la intensidad emocional con la que fue vivida. Asimismo, remarcó que cada uno de los trofeos alcanzados junto al club tuvo un valor único.

Se va muy agradecido con el club y del Perú por su contribución ya que también obtuvo su nacionalización hace tres años

Durante sus declaraciones de despedida, Martín Pérez Guedes también expresó su gratitud hacia el fútbol peruano por haberle brindado la oportunidad de continuar desarrollando su carrera profesional. El mediocampista argentino recordó que su llegada al país se produjo en 2021 y destacó el respaldo que recibió desde sus primeros pasos en el campeonato nacional. El volante rememoró sus inicios enfrentando a San Martín y resaltó el cálido recibimiento que encontró tanto en Arequipa como en los clubes donde militó posteriormente. Asimismo, subrayó que uno de los momentos más importantes de su carrera fue la posibilidad de vestir la camiseta de Universitario de Deportes, institución a la que calificó como el club más grande del país. Aseguró sentirse orgulloso de haber integrado un grupo que dejó una huella en la historia reciente de la institución.

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