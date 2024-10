Universitario de Deportes pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Los cremas derrotaron a Comerciantes Unidos por 2-0 en Cajabamba y mantienen el liderato, tres puntos por encima de Alianza Lima, su más cercano perseguidor en la lucha por ganar la segunda competencia del año. Y, sin duda, una de las figuras merengues en este 2024 en Martín Pérez Guedes, quien viene jugando como nacionalizado peruano desde este año.

¿Martín Pérez Guedes tiene planeado jugar por la selección peruana? Esto dijo el futbolista de Universitario

Debido a que ya no ocupa plaza de extranjero, y que viene mostrando un gran rendimiento, muchos hinchas cremas se han preguntado si el volante ya puede jugar por la selección peruana y si tiene planeado hacerlo.

Cabe destacar que el mediocampista de la ‘U’ todavía debe cumplir con el requisito FIFA de jugar 5 años consecutivos en un país para ser elegible por la selección. El argentino llegó a Perú en 2021 a nuestro país para defender la camiseta de la San Martín.

El volante crema obtuvo la nacionalidad peruana en diciembre del 2023. (Foto: Universitario)

No obstante, pese a que recién en 2026 podría ser seleccionable por Perú, Pérez Guedes fue consultado sobre esta posibilidad en RPP. “La verdad es que no me lo he preguntado. Sé qué es lejano por el tiempo. Entonces, como que no he pensado mucho en eso. La verdad es que hoy trato de enfocarme en lo que puedo hacer hoy, en dónde estoy hoy. Por ahí no me fijo mucho en lo que puede pasar en el futuro, sino en ir paso a paso porque sabemos que nos estamos jugando muchas cosas también (con Universitario)”, dijo para “Fútbol como cancha”.

¿En qué equipos jugó Martín Pérez Guedes en su carrera?

Huracán de Tres Arroyos (Argentina)

Olimpo (Argentina)

Racing (Argentina)

Quilmes (Argentina)

Temperley (Argentina)

Mitre de Santiago del Estero (Argentina)

Defensores de Belgrano (Argentina)

Odisha (India)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Argentina)

Universidad San Martín

FBC Melgar

Universitario

Estos son los 4 partidos qué le faltan a Universitario en el Torneo Clausura 2024

Una vez que se reanude el Torneo Clausura 2024, los cremas deberán disputar las últimas cuatro jornadas que le restan a esta competencia. Tres de estos encuentros serán en Lima y de manera seguida. Su último duelo en provincia de la temporada será en la última fecha. Recordemos que el equipo dirigido por Fabián Bustos se hace muy fuerte jugando en la capital.

Universitario vs. ADT

Sporting Cristal vs. Universitario

Universitario vs. Cienciano

Los Chankas vs. Universitario

Cuáles son los resultados de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Unión Comercio 0-2 Sport Boys

ADT 0-1 Alianza Atlético

Cienciano 1-2 Cusco FC

Alianza Lima 1-1 Melgar

Sporting Cristal 4-1 César Vallejo

Los Chankas 1-0 Garcilaso

Mannucci 1-2 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario

Atlético Grau 4-0 UTC

Cuál es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Jueves 17 de octubre:

- Unión Comercio vs Comerciantes Unidos / 13:00 horas de Perú / Estadio Carlos Vidaurre

- Cusco FC vs Los Chankas / 15:15 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

- Sport Huancayo vs Atlético Grau / 19:00 horas de Perú / Estadio IPD Huancayo

Viernes 18 de octubre:

- Sport Boys vs Melgar / 13:00 horas de Perú / Estadio Miguel Grau

- UTC vs Alianza Lima / 15:00 horas de Perú / Estadio Germán Contreras

- César Vallejo vs Cienciano /17:30 horas de Perú / Estadio Mansiche

- Deportivo Garcilaso vs Carlos Mannucci / 20:00 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 19 de octubre:

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal / 13:00 horas de Perú / Estadio Campeones del 36

- Universitario vs ADT / 19:30 horas de Perú / Estadio Monumental