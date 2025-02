El Alianza Lima vs. Boca Juniors promete capturar la atención de los fanáticos del fútbol sudamericano este martes. Este encuentro, a jugarse en el estadio Alejandro Villanueva, será el primero de esta llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores, pues el siguiente se jugará la próxima semana. A propósito de ello, Mauro Cantoro, exgoleador de Universitario, se refirió de manera muy particular sobre lo que le convendría al conjunto victoriano.

Mauro Cantoro sobre Alianza Lima y su duelo ante Boca Juniors: “Lo mejor que le puede pasar a Alianza es quedar fuera de la Copa”

Mauro Cantoro, panelista en ‘Desmarcados’, señaló que seguir en el torneo continental no es lo mejor para el equipo dirigido por Néstor Gorosito. “La gente de Alianza se puede molestar, (pero) lo mejor que le puede pasar a Alianza es quedar fuera de la Copa”, indicó el popular ‘Toro’ en dicho espacio.

“Quiero que Alianza gane y pase, pero viendo lo que está haciendo Gorosito… El tipo desde que llegó está con la obsesión, y me parece muy bien, que tiene que ser campeón del torneo local. No existe que tipo meta toda su gente para jugar con Sullana, que después Barco diga ‘no sé si es cuestión de cansancio, sino que regulamos’. Es más grave que si estuvieras cansado, para mí. Mejor no lo pones”, agregó el exdelantero merengue.

Mauro Cantoro es uno de los exdelanteros más queridos por los hinchas de Universitario. (Foto: Facebook)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Boca?

La hora del partido entre Alianza Lima vs. Boca por la Fase 2 de la Copa Libertadores está programado para las 7 y 30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 18:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Perú: 19:30 horas

Alianza Lima y Boca Junios se ven las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty images)

Dónde ver Alianza Lima vs. Boca Juniors

Argentina: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Telecentro (105 SD - 1011 HD), Flow (103 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Colombia: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (540 HD - 1510 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Perú: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Chile: DirecTV (610 SD - 1621 HD), Movistar TV (480 SD - 884 HD), Claro TV (174 SD - 474 HD), VTR (49) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

México: SKY (548 - 1548), Izzi (895), Dish (338), Total Play (558) - Streaming: Disney Plus

Ecuador: DirecTV (621 SD - 1621 HD), CNT (302 SD - 703 HD), Grupo TV Cable (200 SD - 730 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Venezuela: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (483 SD), Netuno (30), TV Zamora (40 SD - 154 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Uruguay: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Cablevisión Flow (103 SD - 101 HD - 716 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Paraguay: Personal Flow (101 HD), Copaco (51 SD - 503 HD), Claro TV (93 SD - 124 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Bolivia: Entel (40 HD), Tigo (510 SD - 702 HD), Cotas (54 SD/HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Posibles alineaciones Alianza Lima vs. Boca Juniors

-Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Guillermo Enrique; Fernando Gaibor, Erick Noriega, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos.

- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Rodrigo Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Exequiel Zeballos.