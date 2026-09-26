Por José Templo

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entraron en su penúltima jornada con miles de deportistas de distintos países de la región compitiendo por las últimas medallas del certamen. La edición reúne a más de 4.000 participantes de 15 delegaciones y tiene como principales escenarios de Argentina a Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, mientras que algunas disciplinas se desarrollan en otras localidades, como Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Entre los países participantes se encuentran Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Guyana, Surinam, Aruba y Curazao. A continuación, te contamos cuántas medallas consiguió Perú, cómo está la clasificación general y qué debes conocer sobre las disciplinas y la competencia.

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