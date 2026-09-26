Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entraron en su penúltima jornada con miles de deportistas de distintos países de la región compitiendo por las últimas medallas del certamen. La edición reúne a más de 4.000 participantes de 15 delegaciones y tiene como principales escenarios de Argentina a Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, mientras que algunas disciplinas se desarrollan en otras localidades, como Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Entre los países participantes se encuentran Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Guyana, Surinam, Aruba y Curazao. A continuación, te contamos cuántas medallas consiguió Perú, cómo está la clasificación general y qué debes conocer sobre las disciplinas y la competencia.

¿CUÁNTAS MEDALLAS TIENE PERÚ?

Perú ocupa actualmente el sexto lugar de la clasificación y suma 98 medallas en total, con una actuación que le permite mantenerse entre las principales delegaciones del certamen. La representación nacional consiguió:

28 medallas de oro 31 medallas de plata 39 medallas de bronce

El registro puede aumentar durante la jornada final, debido a que todavía quedan competencias por disputarse antes de la clausura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan la participación peruana en distintas disciplinas del programa deportivo.

¿CÓMO ESTÁ EL MEDALLERO DE SANTA FE 2026?

La tabla se ordena tomando como principal criterio la cantidad de medallas de oro obtenidas por cada delegación. El panorama actual es el siguiente:

Brasil: 310 totales (120 oro, 107 plata, 83 bronce). Argentina: 292 totales (81 oro, 86 plata, 125 bronce). Colombia: 192 totales (69 oro, 61 plata, 62 bronce). Chile: 175 totales (49 oro, 58 plata, 68 bronce). Venezuela: 146 totales (48 oro, 43 plata, 55 bronce). Perú: 98 totales (28 oro, 31 plata, 39 bronce). Uruguay: 54 totales (17 oro, 14 plata, 23 bronce). Ecuador: 82 totales (16 oro, 27 plata, 39 bronce). Paraguay: 37 totales (9 oro, 9 plata, 19 bronce). Panamá: 16 totales (5 oro, 3 plata, 8 bronce). Bolivia: 16 totales (3 oro, 4 plata, 9 bronce). Curazao: 2 totales (1 oro, 0 plata, 1 bronce). Aruba: 4 totales (0 oro, 3 plata, 1 bronce). Guyana: 4 totales (0 oro, 0 plata, 4 bronce).

¿QUÉ DISCIPLINAS ENTREGAN CUPOS PARA LIMA 2027?

De las 60 disciplinas incluidas en los Juegos, 34 otorgan plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Entre ellas se encuentran las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, ciclismo, canotaje de velocidad, equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje de velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

¿DÓNDE SE PUEDEN VER LOS JUEGOS?

Los eventos pueden seguirse por DSports, TyC Sports y el canal de YouTube de TyC Sports. Asimismo, Panam Sports ofrece la transmisión gratuita de las competencias a través de su plataforma digital, con diferentes señales para acceder a los deportes que se disputan durante los Juegos Suramericanos. De esta manera, los aficionados pueden consultar las distintas opciones disponibles para seguir en vivo las pruebas, según informa el diario La Nación.

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