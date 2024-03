La Copa América USA 2024 ya tiene fecha de inicio y servirá para que Jorge Fossati empiece a bosquejar su mejor oncena de cara a la continuidad de la Clasificatorias. El 11 de mayo, el DT uruguayo hizo pública la nómina de jugadores convocados para afrontar la primera fecha FIFA del año ante Nicaragua y República Dominicana, siendo Oliver Sonne uno de los 29 futbolistas considerados por primera vez bajo la conducción del nuevo comando técnico. A propósito de los próximos duelos amistosos internacionales que jugará la selección peruana, mira cómo reaccionó el lateral derecho del Silkeborg IF tras ser citado nuevamente, qué publicó y mucho más acerca del proceso que inicia con miras a las Eliminatorias.

SELECCIÓN PERUANA: CÓMO REACCIONÓ OLIVER SONNE TRAS SER CONVOCADO POR JORGE FOSSATI PARA AFRONTAR LOS AMISTOSOS ANTE NICARAGUA Y REPÚBLICA DOMINICANA

En 2023, un nuevo futbolista se sumó a los entrenamientos de la selección peruana durante la ‘Era Reynoso’, y es así que Oliver Sonne empezó a conformar el plantel que anhela clasificar a la sexta Copa del Mundo, ahora de la mano de un Jorge Fossati cuya convocatoria llevada a cabo el 11 de marzo, lo afianza como habitual citado.

Para esta oportunidad, el lateral derecho del Silkeborg IF danés llegará a Lima en busca del ansiado debut con la ‘Bicolor’ recordando que aún no suma minutos ni como pieza de recambio, pero ante Nicaragua y República Dominicana por fecha FIFA, quizá el DT uruguayo le brinde la chance esperada hasta por los hinchas.

Vía Instagram, y tras la conferencia de prensa llevada a cabo por Jorge Fossati con el objetivo de dar a conocer la lista de convocados, Oliver Sonne compartió su felicidad por el llamado de una manera muy particular, reunido en la misma imagen con José Rivera de Universitario y Paolo Guerrero de la Universidad César Vallejo (UCV).

La storie muestra a los 3 futbolistas posando dentro de un colorido esquema ‘blanquirrojo’ usado como diseño en publicaciones oficiales, y acompañado por un corazón rojo de emoji junto al tradicional arroba que integra a la cuenta oficial de la selección peruana.

Cabe resaltar en referencia al presente futbolístico de Oliver Sonne, que no llegará a Lima en su mejor momento ya que en 2024 todavía no ha ganado con camiseta del Silkeborg IF, acumulando 5 derrotas y 1 empate por la Superliga danesa.

QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE LA CONVOCATORIA DE OLIVER SONNE PARA LA PRIMERA FECHA FIFA DE 2024

La conferencia de prensa brindada por Jorge Fossati el 11 de marzo, sirvió además para escuchar sus declaraciones acerca de la anunciada primera lista de convocados e inclusión de futbolistas como Erick Noriega, José Rivera y Oliver Sonne, el futbolista nacido en Dinamarca que aún no debuta oficialmente.

Al respecto, y luego de una serie de especulaciones, el DT uruguayo decidió aclarar en principio que nunca dijo que el lateral derecho del Silkeborg danés “no tenía chances en la selección”, y muy por el contrario, “queremos verlo de verdad”.

“Tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, que es la idea, jugando”, afirmó un Jorge Fossati bastante reflexivo acerca de la decisión tomada de incluir a Oliver Sonne dentro de los 29 jugadores convocados para afrontar los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana en el mes de marzo.

FECHAS, HORARIOS Y ENTRADAS PARA LOS AMISTOSOS INTERNACIONALES QUE JUGARÁ PERÚ VS NICARAGUA Y REPÚBLICA DOMINICANA EN MARZO

Viernes 22 de marzo

- Amistoso vs Nicaragua en Estadio Alejandro Villanueva

- Hora: 8.30 pm

Martes 26 de enero

- Amistoso vs República Dominicana en Estadio Monumental

- Hora: 8.30 pm

Precios de entradas PACK BICOLOR vía Joinnus

- SUR y NORTE S/88.20

- ORIENTE S/178.20

- OCCIDENTE LATERAL S/286.20

- OCCIDENTE CENTRAL S/313.20