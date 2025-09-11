Con motivo de la inauguración del nuevo césped sintético del Coliseo Chamochumbi, la Municipalidad de Magdalena del Mar celebró un partido de exhibición que reunió a leyendas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, los dos equipos más emblemáticos del fútbol peruano. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue el tenso momento que protagonizaron Juan Manuel Vargas y Waldir Sáenz.

¡Momento de alta tensión! ‘Loco’ Vargas y Waldir Sáenz se van a los empujones por polémico penal en partido de leyendas

Cuando el partido estaba al rojo vivo y los ‘íntimos’ dominaban 2-1, el juez del encuentro tomó una controvertida decisión: señaló penal a favor de los ‘merengues’ tras un agarrón cometido presuntamente por ‘Toñito’ Gonzales dentro del área. La medida provocó la inmediata reacción airada del equipo victoriano, que rechazó por completo la sanción, asegurando que no hubo infracción alguna.

Quien no pudo contener su molestia fue Waldir. El histórico goleador expresó su total desacuerdo con la decisión arbitral y llegó a pedir a sus compañeros que se fueran del campo del Chamochumbi en señal de protesta. Incluso hizo gestos para que el resto del equipo se retirara y trató de convencer al arquero de dejar su posición bajo los tres palos.

La actitud de Sáenz encendió los ánimos en el campo, especialmente los de Vargas. El exjugador de la ‘U’ no dudó en enfrentar al ídolo blanquiazul: se acercó con vehemencia, lo increpó cara a cara, lo empujó y ambos cruzaron fuertes palabras. Aunque la tensión fue evidente, el incidente no pasó a mayores, algo llamativo considerando antecedentes del exCatania, conocido por reaccionar con violencia en situaciones similares.

El 'Loco' y el goleador histórico tuvieron un cruce de palabras que no pasó desapercibido. (Foto: difusión)

Quién fue Juan Vargas

Juan Manuel “El Loco” Vargas es un futbolista peruano reconocido por su entrega y pasión en la cancha. Comenzó su carrera en Universitario de Deportes y luego brilló en varios clubes internacionales, especialmente en Italia y España. Fue un jugador clave para la selección peruana, destacándose por su potente disparo y su estilo aguerrido, que le valió su famoso apodo. A lo largo de su carrera mostró un carácter intenso, lo que lo hizo muy querido y a la vez polémico.

Quién fue Waldir Sáenz

Waldir Sáenz fue un futbolista peruano muy importante, especialmente conocido por ser el máximo goleador histórico de Alianza Lima, uno de los equipos más grandes de Perú. Su habilidad para marcar goles y su olfato dentro del área lo convirtieron en un referente para muchos hinchas y jugadores. Además de brillar en su país, también tuvo experiencias jugando en el extranjero, pero siempre será recordado por su entrega y amor al club donde se formó.