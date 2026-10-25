Universitario de Deportes impuso su jerarquía y venció por 3-0 a Juan Pablo II el sábado 24 de octubre, en una nueva jornada del Torneo Clausura. Aunque los cremas dominaron las acciones durante la primera mitad y generaron diversas oportunidades, no consiguieron romper la igualdad. El conjunto rival resistió los constantes ataques gracias a las intervenciones de su arquero, que mantuvo el marcador sin goles hasta el descanso.

Tras volver del vestuario, la ‘U’ encontró finalmente el camino hacia la victoria con una contundente reacción ofensiva. Edison Flores abrió la cuenta a los 59 minutos mediante un tiro libre, mientras Gianluca Lapadula amplió la diferencia a los 64′ y Lisandro Alzugaray selló el 3-0 a los 86′. Con este triunfo, Universitario alcanzó los 27 puntos y quedó a una unidad del líder Sport Huancayo, mientras Juan Pablo II permaneció con 22 unidades.

Juan Pablo II jugó como un equipo de Copa Perú mientras que Sport Huancayo viene jugando bien

El periodista deportivo Péter Arévalo, conocido como Mr. Peet, analizó el rendimiento de Universitario de Deportes y advirtió que el equipo todavía debe superar un tramo decisivo del Torneo Clausura. A falta de cuatro jornadas, consideró que afrontar los últimos encuentros no equivale a mantener el ritmo durante todo un campeonato. Además, puso en duda la capacidad del próximo rival, Sport Huancayo, para resistir la presión que supone esta etapa de la competencia.

En su evaluación, el comunicador cuestionó el desempeño de Juan Pablo II frente al conjunto crema y describió su actuación como limitada en el terreno de juego. “El próximo partido es contra Sport Huancayo, yo no sé si lo va a soportar porque hoy jugó como si fuera un nivel de copa Perú porque no pasó de la media cancha”, expresó. Mr. Peet también remarcó que el equipo rival prácticamente se dedicó a resistir, sin generar remates al arco ni mostrar mayores recursos ofensivos durante el encuentro.

“¿Cuánto podrá soportar Juan Pablo II a Sport Huancayo?”, fue lo que expresó Mr. Peet

Juan Pablo II tendrá una nueva prueba en el Torneo Clausura cuando reciba a Sport Huancayo en Chongoyape, en un encuentro que exigirá una respuesta futbolística tras la derrota por 3-0 frente a Universitario de Deportes. El desafío será complicado, pues su próximo rival atraviesa un buen momento y buscará aprovecharlo para seguir sumando puntos. Con el campeonato en su tramo decisivo, el equipo deberá encontrar argumentos para competir y evitar que la presión termine pasándole factura.

Sobre este enfrentamiento, el periodista deportivo Péter Arévalo, conocido como Mr. Peet, expresó sus dudas acerca de la capacidad de Juan Pablo II para resistir el ritmo de juego de Sport Huancayo. “Sport Huancayo está jugando bien, pero ¿Cuánto podrá soportar Juan Pablo Segundo? No lo sé, ya que estos equipos no tienen el presupuesto de los denominados grandes”, sentenció. De esta manera, el comunicador puso sobre la mesa las diferencias económicas entre los clubes y el reto que afrontan los equipos con menos recursos en la recta final del torneo

La próxima fecha cuando Juan Pablo II reciba a Sport Huancayo y Universitario contra Sport Boys

La lucha por el liderato del Torneo Clausura se intensificó tras la fecha 13, luego de que Universitario de Deportes derrotara por 3-0 a Juan Pablo II y Sport Huancayo se impusiera con un contundente 4-1 ante Alianza Atlético. Ambos resultados dejaron a los dos equipos en la disputa por el primer lugar, con la mirada puesta en las próximas jornadas. Cada encuentro será determinante para sus aspiraciones de cerrar el campeonato en lo más alto de la tabla.

El calendario ya marca los siguientes desafíos para los protagonistas de esta pelea por la cima. Sport Huancayo jugará primero, el 27 de octubre, frente a Juan Pablo II a las 3:00 p. m., en un duelo que podría influir en la clasificación. Por su parte, Universitario se medirá con Sport Boys el 28 de octubre a las 4:00 p. m., con la obligación de buscar un resultado favorable para mantenerse en la carrera por el liderato.

Estos son los partidos que faltan a Universitario de Deportes como a Sport Huancayo para definirlo todo

La recta final del Torneo Clausura promete emociones con Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputando cada punto en busca del título. Los cremas afrontarán cuatro compromisos: recibirán a Sport Boys el 28 de octubre a las 4:00 p. m., visitarán a Atlético Grau el 1 de noviembre a las 3:30 p. m. y jugarán contra Deportivo Moquegua el 8 de noviembre a las 8:30 p. m. Su último desafío será frente a Sport Huancayo, el 14 de noviembre a las 4:00 p. m.

Por su parte, Sport Huancayo comenzará esta etapa visitando a Juan Pablo II el 27 de octubre a las 3:00 p. m.; después, recibirá a FBC Melgar el 2 de noviembre a las 11:00 a. m. y visitará a Cienciano el 7 de noviembre a las 8:30 p. m. El desenlace llegará el 14 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten a las 4:00 p. m. en un duelo directo que podría resultar decisivo para definir al campeón del Clausura.