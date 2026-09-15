El clásico parecía caminar hacia el último suspiro cuando Lisandro Alzugaray apareció en el minuto 90+7 para cambiarlo todo. La acción nació de una desconcentración entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, un error que Alianza Lima terminó pagando demasiado caro. Desde la transmisión, Peter Arévalo, conocido como “Mr. Peet”, no pudo ocultar su sorpresa ante la inesperada escena. Su voz, lejos del habitual grito de gol, reflejó desconcierto mientras intentaba procesar lo ocurrido. “Pivotea Valera. Va a salir Duarte. Ah bueno, no. De locos”, expresó en plena narración.

La reacción del comentarista no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del partido, especialmente por su conocida cercanía con los colores blanquiazules. Sus palabras parecieron reflejar la incredulidad de quien veía cómo el triunfo se escapaba en los segundos finales. La remontada que Alianza Lima buscaba terminó transformándose en una celebración del eterno rival. Una sola jugada bastó para que el desconcierto defensivo cambiara por completo el desenlace del clásico. Mientras Alzugaray celebraba el tanto decisivo, “Mr. Peet” dejaba una frase que terminó retratando el asombro de una noche difícil de creer.

¿Qué fue lo que respondió Mr. Peet a sus colegas sobre su narración del gol del triunfo de Universitario?

La voz de “Mr. Peet” volvió a quedar bajo los reflectores después del agónico triunfo de Universitario frente a Alianza Lima en Matute. El relato del gol de Lisandro Alzugaray, marcado en los descuentos, generó una ola de cuestionamientos entre los aficionados blanquiazules. En redes sociales, varios usuarios pusieron en duda la imparcialidad del narrador por la forma en que describió la jugada decisiva. Las críticas fueron creciendo conforme avanzaban las horas posteriores al clásico. El festejo crema en los últimos segundos terminó así trasladándose también al terreno de las redes.

Peter Arévalo no permaneció al margen de la controversia y decidió responder públicamente a quienes cuestionaban su trabajo durante la transmisión. Sus declaraciones añadieron un nuevo capítulo a una discusión que ya había encendido a los hinchas de ambos equipos. En medio del intercambio, el narrador lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en las plataformas digitales. “No voy a contestar a tipos que han fracasado toda su vida”, expresó en respuesta a sus críticos. Sus palabras volvieron a colocar su nombre en el centro de una polémica que nació con el último gol del clásico.

Mr. Peet prefirió marcar distancias con quienes lo criticaron por su narración del clásico del sábado

Lejos de dejar que las críticas se apagaran con el pitazo final, “Mr. Peet” decidió responder a quienes cuestionaron su manera de narrar el clásico. Sus declaraciones provocaron nuevas reacciones y extendieron la discusión mucho después de que Alzugaray marcara el gol decisivo. Mientras Universitario festejaba un triunfo que le permitía tomar impulso en la parte alta de la tabla, las redes sociales abrían otro frente de debate. El relato del tanto se convirtió así en uno de los temas que acompañaron las horas posteriores al encuentro. El clásico, una vez más, demostraba que su intensidad no termina cuando el árbitro señala el final.

Con su conocida identificación con Alianza Lima, el narrador volvió a quedar en el centro de la atención por la forma apasionada con la que vive cada partido. Su respuesta a los cuestionamientos añadió un nuevo capítulo a una jornada cargada de emociones y controversias. En Matute, Universitario había conseguido quedarse con una victoria agónica que cambió el ánimo de ambas hinchadas. Fuera del campo, la discusión continuaba creciendo entre comentarios, críticas y respuestas. Y como ocurre después de los grandes clásicos, la historia terminó extendiéndose mucho más allá de los 90 minutos.

¿Cuál fue la sensación que dejó el partido a los hinchas, a los comentaristas y al plantel de Alianza Lima?

En las tribunas de Matute, el silencio de la decepción rápidamente dio paso a la molestia y los reclamos contra el comando técnico y algunos jugadores. La derrota ante Universitario, consumada en el último suspiro, convirtió el resultado en un golpe todavía más difícil de asimilar. Alianza Lima no solo perdió el clásico, sino que también vio comprometidas sus aspiraciones en el Torneo Clausura. La jugada que terminó en el gol de Lisandro Alzugaray quedó marcada como el epicentro de las críticas. En las redes sociales, la hinchada continuó expresando su frustración mientras intentaba encontrar explicaciones para una noche inesperada.

Durante buena parte del encuentro, el empate parecía escrito y todo apuntaba a que ambos equipos repartirían los puntos. Sin embargo, en los descuentos apareció la acción que cambió el destino del clásico y desató una nueva celebración del conjunto crema. El error defensivo terminó convirtiéndose en una escena difícil de olvidar para los blanquiazules. Cuando el árbitro decretó el final, la sensación en Matute fue de incredulidad y oportunidad perdida. Alianza había dejado escapar el partido en el momento menos esperado y de la forma más dolorosa.

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