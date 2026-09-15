Por Redacción EC

El clásico parecía caminar hacia el último suspiro cuando Lisandro Alzugaray apareció en el minuto 90+7 para cambiarlo todo. La acción nació de una desconcentración entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, un error que Alianza Lima terminó pagando demasiado caro. Desde la transmisión, Peter Arévalo, conocido como “Mr. Peet”, no pudo ocultar su sorpresa ante la inesperada escena. Su voz, lejos del habitual grito de gol, reflejó desconcierto mientras intentaba procesar lo ocurrido. “Pivotea Valera. Va a salir Duarte. Ah bueno, no. De locos”, expresó en plena narración.