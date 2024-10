La selección peruana está obligada a ganarle este viernes a Uruguay en el estadio Nacional por la jornada 9 de las Eliminatorias. Debido a que se encuentra en la última posición de la tabla, a la Bicolor no le sirve otro resultado que no sea vencer al cuadro celeste. A propósito de ello, Peter Arévalo, conocido periodista deportivo, señaló que hay un entrenador argentino de mucha experiencia que puede reemplazar a Jorge Fossati. Eso sí, esto solo se daría si es que la Blanquirroja no sumara seis puntos de los próximo 12 en disputa.

¿Cuál sería la situación de Jorge Fossati en la selección peruana?

En primera instancia, el popular Mr Peet detalló que la situación de Fossati es complicada, pues dejaría de ser el entrenador de Perú si es que no logra ganar al menos dos duelos de los cuatro siguientes en las Clasificatorias.

“Creo que se terminaría el ciclo de Jorge Fossati en caso no se consigan 6 puntos de los 12 posibles que se van a jugar. Ya se miraría a otro comando técnico para que inicie un recambio y pueda iniciar el proceso para el Mundial del 2023. Hay dos candidatos extranjeros, pero en la inmediatez lo tomaría ‘Chemo’ del Solar”, empezó diciendo el comunicador en Radio La Zona.

Luego, Mr Peet añadió: ““Es un partido de vivir o morir para Perú, no hay margen de error. Cada vez tenemos menos alternativas, igual me aferro a la fe. Yo creo que, a partir de defender bien, se puede conseguir algo. Pero si Perú no saca los puntos para seguir en la pelea, definitivamente este comando técnico no seguiría”.

‘Mr Peet’ revela que un ex técnico campeón de Copa América podría reemplazar a Jorge Fossati si no suma 6 puntos de 12 en las Eliminatorias

El técnico al que hizo mencionó el popular Mr Peet es nada menos que Jorge Sampaoli, quien hace algunas semanas estuvo como espectador en el estadio Alejandro Villanueva para presenciar uno de los partidos de Alianza Lima por la Liga 1.

Sampaoli es un técnico de gran experiencia a nivel de selección y clubes. (Foto: AFP)

“Jorge Sampaoli es uno de ellos, su nombre siempre está en carpeta para la selección peruana. Mucha gente confundía que Sampaoli iba a reemplazar a Mariano Soso en Alianza Lima, y no va a ser así. Él fue a Matute porque es amigo de Soso y este lo invitó”, comentó Arévalo.

Por último, Peter destacó algunas virtudes del ‘Hombrecito’ por las que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se fijaría en él. “Sampaoli es un técnico que gusta, es un DT que está ilustrado, tiene experiencia en selección, con experiencia en clubes de Europa. Es uno de ellos, de ahí si acepta o no es otro tema”.

Recordemos que Sampaoli dirigió a Juan Aurich y Sport Boys en Perú (2002), pero además fue campeón de Copa América 2015 con Chile y fue el entrenador de Argentina en el Mundial Rusia 2018.

Sampaoli también tuvo un paso por el Sevilla de La Liga de España. (Foto: AFP)

Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de setiembre

- Colombia 2-1 Argentina / Finalizado

- Chile 1-2 Bolivia / Finalizado

- Ecuador 1-0 Perú / Finalizado

- Venezuela 0-0 Uruguay / Finalizado

- Paraguay 1-0 Brasil / Finalizado

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú

Cuántos puntos se necesita en Sudamérica para clasificar al Mundial 2026

Según lo señalado por ESPN, te compartimos el puntaje que las selecciones sudamericanas deben obtener para representar a la CONMEBOL en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre y cuando ocupen al menos el sexto y sétimo lugar en la clasificación general:

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 98 por ser el primero en disputarse ‘todos contra todos’, 21 puntos son los que le alcanzarían a una selección a fin de como mínimo, jugar el repechaje contra otros 5 equipos.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2002, 27 y 18 puntos, respectivamente, son aquellas unidades que hoy valdrían mínimo una disputa de Repesca Mundial.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2006, 24 y 22 puntos, respectivamente, son aquellas unidades que hoy valdrían mínimo una disputa de Repesca Mundial.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, solo 23 unidades le valdrían a una selección de CONMEBOL para mínimamente disputar el nuevo repechaje organizado por la FIFA.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2014, tan solo 20 y 15 puntos, respectivamente, son aquellas unidades que hoy valdrían mínimo una disputa de Repesca Mundial.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, 26 y 24 puntos, respectivamente, son aquellas unidades que hoy valdrían mínimo una disputa de Repesca Mundial.

Tomando en cuenta las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022, 23 y 19 puntos, respectivamente, son aquellas unidades que hoy valdrían mínimo una disputa de Repesca Mundial.