Por Redacción EC

Universitario de Deportes rescató un empate agónico frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo a Alex Valera como protagonista indiscutible. El delantero crema apareció en el momento más complicado para su equipo y marcó dos goles en apenas tres minutos, una reacción que permitió al conjunto merengue igualar el marcador y evitar una derrota. Su actuación no pasó inadvertida y generó comentarios en el ámbito deportivo, entre ellos el de Peter Arévalo, conocido popularmente como Mr. Peet, quien analizó el presente del atacante durante una reciente edición del programa Madrugol. Sin embargo, el periodista no se limitó a destacar su influencia en Universitario, sino que también puso sobre la mesa una diferencia que considera importante: el desempeño goleador del futbolista cuando juega en el club de Ate y lo que ocurre cuando representa a la selección peruana. Sus declaraciones dejaron una reflexión sobre el entorno en el que Valera parece sentirse más cómodo.

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