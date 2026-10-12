Universitario de Deportes rescató un empate agónico frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo a Alex Valera como protagonista indiscutible. El delantero crema apareció en el momento más complicado para su equipo y marcó dos goles en apenas tres minutos, una reacción que permitió al conjunto merengue igualar el marcador y evitar una derrota. Su actuación no pasó inadvertida y generó comentarios en el ámbito deportivo, entre ellos el de Peter Arévalo, conocido popularmente como Mr. Peet, quien analizó el presente del atacante durante una reciente edición del programa Madrugol. Sin embargo, el periodista no se limitó a destacar su influencia en Universitario, sino que también puso sobre la mesa una diferencia que considera importante: el desempeño goleador del futbolista cuando juega en el club de Ate y lo que ocurre cuando representa a la selección peruana. Sus declaraciones dejaron una reflexión sobre el entorno en el que Valera parece sentirse más cómodo.

Mr. Peet destacó el papel de Alex Valera en Universitario

El doblete frente a Melgar volvió a colocar a Valera en el centro de los comentarios sobre el equipo crema. Su capacidad para aparecer en momentos determinantes fue uno de los aspectos que resaltó Mr. Peet, quien considera que el atacante ha encontrado en Universitario un espacio favorable para desarrollar sus condiciones futbolísticas.

Durante su intervención en Madrugol, el comunicador destacó la identificación del delantero con la institución merengue y la comodidad que demuestra al vestir esa camiseta. “Aparece ‘San Valera’. Valera es un jugador de Universitario, definitivamente. Es un tipo que es ‘un pez en el agua’ en Universitario. Es el lugar donde él es feliz”, expresó.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Alex Valera en la selección peruana?

Más allá de su desempeño en la Liga 1, Mr. Peet abordó la diferencia que percibe entre el rendimiento de Valera con Universitario y sus actuaciones con la selección peruana. Para el periodista, el delantero parece desenvolverse con mayor naturalidad cuando juega en el equipo crema, donde ha conseguido convertirse en una pieza importante de su propuesta ofensiva.

Esta apreciación abrió el debate sobre el contexto que rodea al atacante en cada equipo y las condiciones en las que logra mostrar sus mejores cualidades. El análisis de Arévalo no apuntó únicamente a los goles que consigue el futbolista, sino también a la conexión que, desde su perspectiva, mantiene con el club de Ate.

La contundente reflexión de Mr. Peet sobre el delantero crema

El comentarista fue más allá y compartió su percepción sobre la relación de Valera con la selección nacional. En ese sentido, comparó su situación con la de cualquier delantero que destaca en su club, pero no consigue reproducir la misma efectividad cuando representa a su país.

“Yo siento que él no es feliz en la selección, siento que la ‘U’ es su lugar en el mundo y está bien. Si hay un goleador de Alianza que hace goles en Alianza y no en la selección, me importa que haga goles en mi equipo. Entiendo a los hinchas de la ‘U’: Valera apareció hoy para salvarles la vida”, sostuvo Mr. Peet.

Alex Valera volvió a responder en un momento decisivo

Las declaraciones del periodista se produjeron después de una actuación determinante del delantero ante Melgar. Con dos anotaciones en un lapso de tres minutos, Valera fue clave para que Universitario consiguiera el empate sobre el final del encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Su doblete reforzó la importancia que tiene en el ataque merengue y explicó la reacción de los aficionados tras un partido que parecía complicarse para el cuadro crema. Mientras el equipo continúa su camino en el campeonato local, las palabras de Mr. Peet instalaron una discusión sobre el presente del atacante y las diferencias entre su protagonismo en Universitario y su participación con la selección peruana.

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