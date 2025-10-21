Si bien todavía no lo hizo oficial Alianza Lima, el mismo Néstor Gorosito aseguró que firmó el contrato de renovación para la siguiente temporada. Esto lo confirmó en declaraciones para L1 Max. En este contexto, Peter Arévalo, conocido por sus controversiales declaraciones, se refirió a la continuidad del popular ‘Pipo’ en el banco blanquiazul.

Mr. Peet y su polémica opinión sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Una noticia que...”

“Ya firmó el contrato Néstor Gorosito. Fue positivo ver a Pipo Gorosito nuevamente en la zona técnica (contra Sport Huancayo), se la pasó expulsado. Te proyecta otra cosa cuando está en el banco, incluso es una proyección distinta para el jugador porque está el líder del equipo al borde del campo”, dijo en primera instancia Mr Peet en Madrugol.

“Entonces, bueno, una noticia que el hincha de alianza estaba esperando. Ahora esperar el mercado y el movimiento en cuanto a las contrataciones que va a realizar Alianza. Esto no quiere decir que se tenga que distraer porque Alianza tiene que seguir jugando y ganando todo lo que venga”, agregó el también relator.

Recordemos que Gorosito llegó en esta temporada a Alianza. Uno de sus objetivos era llevar al equipo victoriano a la zona de grupos de Copa Libertadores, reto que terminó cumpliendo. Además, también hizo una buena campaña en la Copa Sudamericana, competencia en la que llegó a los cuartos de final.

Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

