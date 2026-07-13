Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en una semifinal mundialista marcada por la historia, la rivalidad y el respeto mutuo. (Fuente: Getty Images)
Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en una semifinal mundialista marcada por la historia, la rivalidad y el respeto mutuo. (Fuente: Getty Images)
Por Redacción EC

Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional cuando se enfrenten en las semifinales del Mundial 2026. Más allá del peso histórico de este clásico, en Inglaterra el análisis previo se centra en el presente de la selección dirigida por Lionel Scaloni, un equipo que ha demostrado carácter para superar momentos complicados y mantenerse en la lucha por el bicampeonato.