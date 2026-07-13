Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional cuando se enfrenten en las semifinales del Mundial 2026. Más allá del peso histórico de este clásico, en Inglaterra el análisis previo se centra en el presente de la selección dirigida por Lionel Scaloni, un equipo que ha demostrado carácter para superar momentos complicados y mantenerse en la lucha por el bicampeonato.

Prensa británica: críticas al rendimiento y polémica con el arbitraje

Tras la clasificación argentina ante Suiza, varios medios británicos reaccionaron con dureza. El tabloide The Sun llegó a afirmar que Argentina “jugó con doce jugadores”, insinuando que el árbitro João Pinheiro favoreció al campeón del mundo e incluso revisando con lupa acciones como el choque entre Breel Embolo y Leandro Paredes. Esa lectura alimentó la idea de que la Albiceleste avanza con ayuda arbitral, un discurso clásico en la previa de partidos calientes.radiomitre.

La BBC, más moderada pero igualmente crítica, sostuvo que Argentina es un equipo que “encuentra la forma de ganar”, aunque consideró que no está mostrando su mejor versión futbolística en este Mundial. En ese contexto, varios análisis colocan a Inglaterra como favorita para llegar a la final, sobre todo por el recambio generacional y el buen momento de sus figuras ofensivas.

Exjugadores ingleses: confianza, provocaciones y foco en las debilidades

La previa también se calienta con las declaraciones de exfiguras como Ian Wright y Gary Neville, que hablaron del cruce con Argentina sin rodeos. Wright aseguró que la Albiceleste “no le genera el mismo miedo que Francia o España” y que “tiene muchas debilidades”, instalando la idea de que el campeón del mundo está lejos de su versión 2022.

Gary Neville, por su parte, afirmó que no ve manera de que Inglaterra “no haga al menos dos goles” en la semifinal, y apuntó directamente a la dupla central argentina de Cristian Romero y Lisandro Martínez, a la que bautizó como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo” por sus altibajos entre lo sublime y lo riesgoso. A este coro se suma la frase de un histórico inglés que, en otra entrevista, aseguró: “Somos mejores que Argentina”, reforzando el mensaje de superioridad británica en la previa.

El mensaje hacia Messi: “Lo vamos a mandar a dormir”

En el terreno de las frases más provocadoras, el exmediocampista Joe Cole fue quien llevó la temperatura al máximo al advertir, en un popular programa de fútbol, que Inglaterra va a “mandar a dormir a Messi”. La frase, lanzada entre risas, tuvo un destinatario claro: el capitán argentino, que por primera vez se cruza con la selección inglesa en una instancia mundialista.

Cole compartió panel con figuras como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, quienes intentaron matizar la provocación recordando que estos pronósticos pueden volverse en contra si el resultado no acompaña. Aun así, la advertencia quedó instalada en titulares y redes, sumando un componente emocional extra a un duelo que ya arrastraba tensión histórica desde los años 80 y 90.

Lo que dicen jugadores y DT: respeto y “partido a partido”

Frente a la efervescencia mediática, el mensaje que baja desde dentro del plantel inglés es bastante más prudente. Consultados sobre un posible cruce con Argentina antes de confirmar la clasificación, jugadores como Bukayo Saka y otros referentes remarcaron que “primero hay que ganarle a Noruega” y que no están dispuestos a mirar demasiado lejos en un Mundial que viene derribando pronósticos.

El entrenador Thomas Tuchel también eligió la cautela cuando le preguntaron por Argentina en pleno festejo por el triunfo ante México: dijo que su foco estaba en disfrutar la clasificación y que recién después pensaría en lo que viene, evitando alimentar la previa con frases que puedan interpretarse como falta de respeto. Ese contraste entre el discurso interno (“partido a partido”, respeto por el campeón) y la retórica externa (provocaciones, comparaciones) es parte del clima que rodea a la semifinal.

Un clásico que se juega también en los micrófonos

El cruce Argentina–Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y muchos ya lo describen como uno de los partidos más cargados de historia y narrativa del torneo. A dos días del partido, queda claro que el duelo se juega tanto en los entrenamientos como en los micrófonos: mientras Argentina intenta aislarse del ruido, en Inglaterra se mezclan respeto futbolístico, confianza y provocación calculada.radiomitre.

Para la Albiceleste, estas declaraciones pueden funcionar como combustible extra; para Inglaterra, son parte de una estrategia para afirmar que el proyecto inglés se siente listo para superar al campeón del mundo. Lo que ocurra en la cancha definirá si las frases como “somos mejores que Argentina” o “vamos a mandar a dormir a Messi” quedan como simple folklore de previa o como preludio de una noche que, gane quien gane, se sumará a la larga historia de un clásico que trasciende generaciones.

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