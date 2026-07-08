En el Mundial 2026, las banderas gigantes y los 26 jugadores en el círculo central transforman la ceremonia de los himnos en un espectáculo de 360 grados. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
En el Mundial 2026, las banderas gigantes y los 26 jugadores en el círculo central transforman la ceremonia de los himnos en un espectáculo de 360 grados. (Fuente: FIFA World Cup 2026)
Por Redacción EC

La emoción del Mundial 2026 comienza incluso antes del pitazo inicial. En esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA ha transformado la ceremonia previa a cada partido con un espectáculo visual que ha cautivado a millones de espectadores: enormes banderas nacionales cubren el terreno de juego mientras los himnos resuenan en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.