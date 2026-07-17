Después del Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la atención ya se centra en la edición de 2030. La FIFA confirmó un formato especial para celebrar los 100 años de la Copa del Mundo, combinando tradición e innovación con una organización multinacional que conectará tres continentes en un mismo torneo.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La FIFA confirmó que España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones del Mundial 2030. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido oficial cada uno como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. Los seis países obtendrán la clasificación automática al torneo por su condición de organizadores.

El encuentro inaugural de celebración comenzará en Sudamérica y posteriormente la competencia se trasladará a Europa y África, donde se disputará el resto del campeonato. Será la primera vez que un Mundial se juegue en tres continentes y con seis naciones anfitrionas, un modelo que busca destacar el carácter global del fútbol.

Fechas y calendario: un Mundial clásico con guiños al centenario

La FIFA ha señalado que el Mundial 2030 se jugará entre junio y julio de 2030 , manteniendo el calendario tradicional de las Copas del Mundo en el hemisferio norte. De manera preliminar, se manejan las siguientes referencias de cronograma:

8 y 9 de junio de 2030 : partidos conmemorativos del centenario en Montevideo, Buenos Aires y Asunción, con las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay jugando ante su público.

: partidos conmemorativos del centenario en Montevideo, Buenos Aires y Asunción, con las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay jugando ante su público. 13 y 14 de junio de 2030 : ceremonia de apertura oficial y primeros encuentros en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos.

: ceremonia de apertura oficial y primeros encuentros en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos. Del 15 de junio al 21 de julio de 2030 : desarrollo del resto del torneo, con fase de grupos, eliminación directa y la gran final, prevista para el domingo 21 de julio en un estadio europeo aún por definir.

Aunque el detalle completo de fechas y horarios por partido se publicará más adelante, la estructura general ya está delineada.

Formato y número de selecciones: qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, la FIFA mantiene para 2030 el formato de 48 selecciones y 104 partidos que debutó en el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Esto implica más plazas para distintos continentes y una fase de grupos extendidos, con cruces desde dieciseisavos de final en adelante.

Sin embargo, altos directivos de la organización han comentado que existe sobre la mesa la posibilidad de ampliar el torneo a 64 equipos , aunque esa decisión aún no ha sido tomada y dependerá de las conclusiones que se extraigan tras el Mundial 2026. Cualquier cambio en el formato implicaría ajustes en sedes, distribución de partidos y calendarios, por lo que, a día de hoy, el escenario oficial sigue siendo el de 48 selecciones.

Países anfitriones y ciudades sede: lo que ya se conoce

La lista final de ciudades y estadios aún no está cerrada, pero la FIFA trabaja sobre un pool de alrededor de 20 recintos en los tres países anfitriones principales. En el borrador se incluyen estadios emblemáticos como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou (rebautizado Spotify Camp Nou) en España, el Estádio da Luz y el Dragão en Portugal, y el Estadio de Tánger o el remodelado recinto de Casablanca en Marruecos.

En Sudamérica, los partidos conmemorativos del centenario se jugarían en escenarios históricos como el Estadio Centenario de Montevideo , el Monumental de Buenos Aires y la sede principal de Asunción, todavía por definir en los documentos oficiales. Estos tres encuentros funcionarán como puente simbólico entre el Mundial original y la edición del centenario.

Un Mundial histórico para celebrar 100 años

La edición de 2030 no solo coronará a un nuevo campeón del mundo, sino que también celebrará el centenario del torneo más importante del fútbol. La organización repartida entre Europa, África y Sudamérica pretende rendir homenaje al origen de la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, reforzar el alcance global del deporte.

Con estadios emblemáticos, nuevas infraestructuras y millones de aficionados siguiendo cada partido, el Mundial 2030 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la historia. A medida que se acerque la fecha, la FIFA irá confirmando el calendario definitivo, las ciudades sede y otros detalles de una Copa del Mundo que ya genera enorme expectativa entre los amantes del fútbol.

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