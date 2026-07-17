El Mundial 2030 se celebrará en tres continentes y seis países, convirtiéndose en la edición más simbólica de la historia de la Copa del Mundo. (Foto: FIFA)
El Mundial 2030 se celebrará en tres continentes y seis países, convirtiéndose en la edición más simbólica de la historia de la Copa del Mundo. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Después del Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la atención ya se centra en la edición de 2030. La FIFA confirmó un formato especial para celebrar los 100 años de la Copa del Mundo, combinando tradición e innovación con una organización multinacional que conectará tres continentes en un mismo torneo.