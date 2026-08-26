Una nueva polémica vuelve a poner al vóley peruano en el centro de la atención luego de que Cecilia Tait y Natalia Málaga, quienes fueron compañeras en la selección que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, expusieran posiciones diferentes sobre cómo mejorar las condiciones de las futuras voleibolistas nacionales. El debate surgió tras una propuesta de Tait relacionada con el crecimiento de las jugadoras, que provocó una contundente respuesta de Málaga y abrió nuevamente la discusión sobre las alternativas para fortalecer al deporte peruano. A continuación, te contamos qué planteó Tait, por qué su excompañera cuestionó esta posibilidad y cuáles fueron sus principales argumentos frente a la polémica que generó su intercambio de declaraciones.

¿QUÉ DIJO NATALIA MÁLAGA SOBRE LA PROPUESTA DE CECILIA TAIT?

Natalia Málaga respondió a la propuesta de Cecilia Tait de considerar tratamientos médicos, como el uso de hormona de crecimiento, para aumentar la estatura de las voleibolistas peruanas. La idea de Tait tomó como referencia el caso de Lionel Messi, quien recibió este tratamiento durante su infancia debido a una deficiencia que afectaba su desarrollo.

Málaga explicó que el caso del futbolista argentino no puede compararse con la situación de una deportista sana que busca mejorar sus condiciones físicas. “He leído y escuchado cada comentario sobre el tratamiento que recibió Messi cuando era niño”, comentó en sus redes sociales, antes de precisar que se trató de una intervención médica porque su organismo no producía lo necesario para su desarrollo.

La exjugadora también cuestionó que este tipo de alternativa sea planteada cuando las deportistas ya tienen 17 años. Además, advirtió que utilizar hormona de crecimiento en atletas sanos con el objetivo de obtener una ventaja deportiva está prohibido por las normas antidopaje. “Una cosa es un tratamiento médico por una deficiencia y otra muy distinta es utilizar una sustancia para sacar ventaja deportiva”, sostuvo. Luego fue contundente: “Entonces, dejemos de hablar sin saber”.

Selección peruana Sub 17 de vóley. | Foto: FIVB

¿QUÉ SOLUCIÓN PROPUSO MÁLAGA PARA MEJORAR EL VÓLEY PERUANO?

Ante el debate sobre la talla, Málaga defendió una preparación integral que considere las características de cada deportista. Planteó fortalecer aspectos físicos, técnicos, tácticos y mentales, con la disciplina como prioridad.

“Si no tengo la talla que tienen otros, entreno el doble”, sostuvo. Para ella, las limitaciones físicas pueden compensarse con trabajo y constancia. También señaló que talento y estatura ayudan, pero no bastan sin disciplina.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA TALLA DE LAS VOLEIBOLISTAS PERUANAS?

Málaga reconoció que Perú históricamente ha tenido pocas jugadoras de gran estatura. Sin embargo, rechazó buscar soluciones médicas para modificar el físico de las deportistas.

“Nos tocó tener una talla menor. Mala suerte”, expresó, y resaltó la fortaleza mental, el valor y el compromiso. Pidió a las nuevas generaciones confiar en la preparación, según informa Infobae.

¿EN QUÉ MOMENTO LLEGA ESTA POLÉMICA PARA LA SELECCIÓN PERUANA?

El cruce entre ambas referentes ocurre mientras el vóley peruano busca recuperar protagonismo. La Sub 17 viene de participar en el Mundial de Chile, mientras que la selección mayor acumula tres derrotas ante Argentina y afronta dudas por su rendimiento en el Campeonato Sudamericano.

Málaga cerró su reflexión defendiendo el trabajo como principal herramienta para competir. “No nacimos con la talla de otros, pero podemos trabajar el doble para tener un corazón, una cabeza y una disciplina mucho más grandes”, sentenció.

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