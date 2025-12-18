Néstor Gorosito reaparece tras su salida de Alianza Lima y revela sorprendente molestia: “Era importantísimo”

Alianza Lima no cumplió el objetivo de salir campeón nacional en 2025. Por ese motivo, y tras caer ante Sporting Cristal en un mano a mano por quedar mejor posicionado en la clasificación para la Copa Libertadores 2026, Néstor Gorosito dejó de ser técnico blanquiazul. En este contexto, ya días después de su salida, ‘Pipo’ analizó algunas cuestiones de su paso por La Victoria.

“Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos”, dijo Gorosito en diálogo con Sebastián Vignolo.

“Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número ‘5’ a Gremio (Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo”, agregó el exfutbolista de River Plate.

Por último, el estratega rescató lo positivo de la campaña de este año. “En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección”.

Jorge Fossati dejó de ser técnico de Universitario en los últimos días. Pese a haber logrado el tan ansiado tricampeonato y el acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el entrenador uruguayo no seguirá para la siguiente temporada en Ate. En este contexto, Carlos Galván, exjugador merengue y campeón con dicho club en 2009, reveló que el experimentado estratega habría tenido una razón puntual para no continuar en la ‘U’.

“Para mí, lo de Fossati, que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero”, dijo en primera instancia Galván en ‘A la Cama con el Rei’, programa conducido por Reimond Manco.

“Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la selección de Costa Rica”, agregó el exdefensor de Universitario, generando polémica en redes sociales entre los mismos hinchas del equipo crema.

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17) o Liga de Quito (10)*

Únicamente si LDU termina como subcampeón en Ecuador, ocupará este bombo, mientras que Libertad pasará al bombo 2.

BOMBO 2

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Barcelona (28)*

Corinthians (22) o Junior de Barranquilla (34)**

En caso de que Barcelona SC termine como subcampeón, permanecerá en este bombo; de lo contrario, deberá disputar la fase previa 2.

BOMBO 3

Junior de Barranquilla (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica (Chile) (35)***

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142).

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

