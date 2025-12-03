Alianza Lima no pasó del empate 1-1 ante Sporting Cristal en el duelo de ida por los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, el hecho más llamativo fue la anotación de Hernán Barcos, quien en la semana dio que hablar tras confirmarse su salida de la institución victoriana. A propósito de ello, en su celebración corrió a abrazar a Néstor Gorosito, técnico blanquiazul.

Néstor Gorosito reveló el motivo por el que Hernán Barcos corrió a abrazarlo en su gol ante Cristal: “Por eso vino...”

Debido a esta situación, ‘Pipo’ reveló cuál fue el motivo por el que se dio este emotivo festejo. “Estas fechas son difíciles, porque hay jugadores que se van y otros que se quedan, la incertidumbre de todos lo que jugamos a la pelota cuando se vence el contrato, es una situación difícil”, dijo en primera instancia el entrenador argentino.

Luego, el exjugador de River Plate añadió: “Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme“.

Sergio Peña rompe el silencio sobre su conversación con Alex Valera tras polémica por la selección: “Hable con el ‘Cholo’”

En el canal de YouTube “Hazme El Aguante”, Sergio Peña compartió la experiencia que tuvo con un medio de prensa tras sus comentarios sobre su llamado al equipo nacional. Recordemos que el volante aliancista dio a entender que él y otros jugadores dieron la cara por Perú cuando otros no querían defender la camiseta blanquirroja.

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, dijo Sergio en primera instancia.

“Yo lo que dije es que estábamos eliminados y hemos jugado estos últimos partidos pudiendo no estar en la selección y decirle no a la selección. Además, ahorrando críticas y todo, pero dimos la cara y no nos hemos escondido. Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, agregó el mediocampista blanquiazul.

