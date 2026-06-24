El delantero de 34 años regresó a una convocatoria mundialista tras una larga ausencia marcada por lesiones y un extenso proceso de recuperación. Foto: CARL DE SOUZA / AFP
El delantero de 34 años regresó a una convocatoria mundialista tras una larga ausencia marcada por lesiones y un extenso proceso de recuperación. Foto: CARL DE SOUZA / AFP
/ CARL DE SOUZA
Por Redacción EC

La historia de Neymar en el Mundial 2026 no empieza en Estados Unidos, México o Canadá, sino en Montevideo, una noche de octubre de 2023 que él mismo ha descrito como una de las más duras de su carrera. Ese 17 de octubre, en pleno duelo de Eliminatorias ante Uruguay en el Centenario, el 10 de Brasil cayó al césped tras un mal apoyo y abandonó la cancha entre lágrimas, con la rodilla derecha destrozada. Ese fue su último partido con la selección antes de este Mundial, un punto de quiebre que lo dejaría casi tres años sin vestir la camiseta de la ‘Canarinha’ y que alimentó durante mucho tiempo la idea de que ya no volveríamos a verlo en una Copa del Mundo.