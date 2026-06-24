La historia de Neymar en el Mundial 2026 no empieza en Estados Unidos, México o Canadá, sino en Montevideo, una noche de octubre de 2023 que él mismo ha descrito como una de las más duras de su carrera. Ese 17 de octubre, en pleno duelo de Eliminatorias ante Uruguay en el Centenario, el 10 de Brasil cayó al césped tras un mal apoyo y abandonó la cancha entre lágrimas, con la rodilla derecha destrozada. Ese fue su último partido con la selección antes de este Mundial, un punto de quiebre que lo dejaría casi tres años sin vestir la camiseta de la ‘Canarinha’ y que alimentó durante mucho tiempo la idea de que ya no volveríamos a verlo en una Copa del Mundo.

La última vez que jugó con Brasil: Montevideo, 17 de octubre de 2023

Tanto medios brasileños como internacionales coinciden: el último encuentro oficial de Neymar con Brasil antes del Mundial 2026 fue el Uruguay 2–0 Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, jugado el 17 de octubre de 2023 en el estadio Centenario. En aquel partido, el 10 fue titular, pero su noche acabó abruptamente al final del primer tiempo, cuando su rodilla se dobló en una acción sin contacto directo que de inmediato encendió las alarmas.

Poco después, los exámenes confirmaron la gravedad del daño: ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, una lesión que exigía cirugía y un largo proceso de rehabilitación, con plazos que iban más allá de los nueve meses. Desde entonces, y hasta su reciente regreso, Neymar no volvió a disputar minutos oficiales con la selección mayor de Brasil, desapareciendo de convocatorias y amistosos mientras el equipo intentaba reconstruirse sin su figura más mediática.

Lesiones, operaciones y dudas: por qué estuvo tanto tiempo fuera

La lesión de 2023 no fue la primera en la carrera de Neymar, pero sí la más determinante para su continuidad en la selección. Al desgarro de ligamentos se sumaron antecedentes de problemas en el tobillo, la espalda y la propia rodilla, que ya habían mermado su participación en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Tras la operación de rodilla, el 10 se sometió a una rehabilitación intensa que incluyó meses de fisioterapia, trabajo diferenciado y un regreso escalonado a los entrenamientos, primero en gimnasio y luego en campo.

Durante ese período, también se multiplicaron las dudas sobre su futuro con Brasil. Algunos analistas llegaron a sugerir que el partido ante Uruguay podría haber sido su último encuentro con la selección, no solo por la gravedad de la lesión, sino por la edad (superaría los 34 años en 2026) y por la irrupción de una nueva generación encabezada por Vinícius Jr. y otros talentos. Sin embargo, el propio Neymar se encargó de despejar parte de esas incógnitas: en entrevistas, aseguró que seguía soñando con otro Mundial y que estaba trabajando para volver “fuerte y competitivo” a la escena internacional.

La convocatoria sorpresa de 2026: el “último baile” mundialista

El giro definitivo llegó en mayo de 2026, cuando la CBF y Carlo Ancelotti anunciaron la lista de 26 convocados para el Mundial y confirmaron la presencia de Neymar entre los elegidos. Para entonces, el atacante ya había regresado al Santos, donde sumó minutos, goles y asistencias suficientes como para convencer al cuerpo técnico de que podía aportar, aunque fuera con un rol distinto al de años anteriores.

Ancelotti fue claro en conferencia de prensa: “Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido y, si no, para el segundo”, dijo al referirse a una nueva lesión muscular de grado II en el gemelo que surgió en mayo, pero que no lo dejó fuera del torneo. Los medios comenzaron entonces a hablar del “último baile” de Neymar con la selección: un cuarto Mundial en el que, más allá de su rol en el campo, la idea era que pudiera despedirse de la camiseta de Brasil en el máximo escenario del fútbol.

Una nueva lesión antes del Mundial: más tiempo sin jugar

Cuando parecía que lo peor había quedado atrás, Neymar sufrió otro contratiempo. El 17 de mayo de 2026, en un partido con Santos, sintió un pinchazo en el gemelo y debió abandonar el campo; inicialmente se habló de un edema, pero los estudios de la CBF confirmaron una lesión muscular de grado II en la pantorrilla, con un tiempo de baja estimado entre dos y tres semanas.

Esa dolencia lo dejó fuera de los amistosos de Brasil ante Panamá y Egipto y puso en duda su presencia en el debut mundialista contra Marruecos, obligándolo a quedarse en New Jersey haciendo trabajo diferenciado mientras el resto del plantel viajaba a Cleveland para el último ensayo. Por eso, aunque estaba convocado y concentrado con la selección, Neymar volvió a acumular semanas sin jugar con Brasil, esta vez no por decisión técnica, sino por estricta recomendación médica. Recién en los días previos al inicio de la Copa, imágenes de sus primeros entrenamientos sobre el césped devolvieron algo de tranquilidad a los hinchas.

¿Qué puede esperar Brasil de Neymar en este Mundial?

Con este historial reciente, la gran pregunta es cuánto puede ofrecer Neymar en el Mundial 2026. Técnicos y analistas coinciden en que ya no es el mismo jugador explosivo de 2014 o 2018, pero sí un futbolista con experiencia, lectura de juego y jerarquía para desequilibrar partidos ajustados, aun entrando desde el banco. La idea de Ancelotti sería utilizarlo con inteligencia, reduciendo su carga física y aprovechando su calidad en los metros finales, rodeado por una generación joven que lleva ahora el peso del equipo.

Para el propio Neymar, esta Copa del Mundo representa una oportunidad de cerrar el círculo: volver a jugar con Brasil después de aquella noche en Montevideo, demostrar que todavía puede ser decisivo y, quizá, pelear por el título que todavía le falta. El tiempo dirá si su cuerpo le permite escribir el final que siempre soñó o si su historia con la selección quedará marcada por lo mismo que lo alejó casi tres años de la ‘Canarinha’: la fragilidad física de un talento que, aun así, se negó a rendirse.