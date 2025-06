En una noche clave para sus aspiraciones, Universitario sumó una victoria de peso al derrotar 2-0 a Atlético Grau en un Mansiche repleto de hinchas. El equipo comandado por Jorge Fossati mostró solidez en todas sus líneas y logró un resultado que lo mantiene firme en la cima del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con este nuevo triunfo, los cremas amplían su ventaja a cinco puntos sobre Alianza Lima, su perseguidor más cercano, y se perfilan cada vez más como los grandes favoritos a llevarse la primera competencia del año en el fútbol peruano. A propósito de ello, Pedro García, conocido comunicador, aseguró que todavía los cremas no deben confiarse, pues los blanquiazules todavía tienen chance.

“Hoy en día, me parece que la ‘U’ es el mejor equipo, pero eso no me lleva a decir que ya es campeón. La ‘U’ sí es el mejor en todos los registros; defiende mejor, ataca mejor, tiene un alto porcentaje de gol, pero hay un fixture que cumplir. Futuro inmediato, cálculo matemático:¿Alianza es capaz de ganar a Melgar en Arequipa? Yo creo que sí, si Alianza le gana a Melgar en Arequipa, ese más 5 lo remonta y queda a dos de la ‘U’“, señaló el popular ‘Internacional’ en ‘Vamos al VAR’.

Asimismo, García añadió: “Cinco puntos tiene la ‘U’ de ventaja si Alianza gana en Arequipa, que puede ganarlo porque, con todos sus defectos, puede hacerlo porque tiene a Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En la fecha siguiente, Alianza le tiene que ganar a Deportivo Binacional y la ‘U’ termina perdiendo en Cusco; puede llegar a la última fecha con puntaje de ventaja y si a la ‘U’ le sale bien, puede campeonar en la penúltima fecha. Todo es de la mano de la realidad, no es locura. Lo siento si le caigo mal al hincha de la ‘U’”.

Por último, contra todo pronóstico, Pedro señaló que Alianza depende de sí mismo para ganar el Apertura. “Es posible que Alianza llegue a la última fecha con un punto de ventaja por encima de la ‘U’, por lo cual Alianza depende de Alianza, ese es mi punto. Yo creo que la ‘U’ gana el torneo una fecha antes, como campeona en el Cusco, pero que yo crea eso no me niega la posibilidad de que revisando tres resultados que no son absurdos, la cosa puede ser diferente porque es fútbol”.

Pedro García aseguró que Alianza todavía puede pelearle el primer lugar a Universitario. | Foto: Nexos

Programación de la fecha 17 de la Liga 1

Viernes 27 de junio

13:00 Ayacucho FC vs. Chankas CYC

15:15 Juan Pablo II vs. Cienciano

17:30 Binacional vs. Sport Huancayo

Sábado 28 de junio

13:00 ADT vs. Deportivo Garcilaso

15:15 UTC vs. Sport Boys

19:00 Melgar vs. Alianza Lima

Domingo 29 de junio

11:00 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

15:00 Alianza Atlético vs. Atlético Grau

18:00 Cusco FC vs. Alianza Universidad

Descansa: Universitario de Deportes.

Cuáles son los encuentros que les quedan por jugar a Universitario, Alianza Lima y Melgar en la lucha por ganar el Torneo Apertura 2025

1° Universitario (35 puntos)

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: D. Garcilaso (V)

Fecha 19: Los Chankas (L)

2° Alianza Lima (30 puntos)

Fecha 17: FBC Melgar (V)

Fecha 18: D. Binacional (L)

Fecha 19: UTC (V)

3° FBC Melgar (29 puntos)

Fecha 17: Alianza Lima (L)

Pendiente: Juan Pablo II (V)

Fecha 18: Descansa

Fecha 19: D. Binacional (V)

Qué debes saber sobre la Liga 1

La Liga 1 es la principal competencia de fútbol profesional en el Perú. Cada año, reúne a los equipos más importantes del país en una intensa lucha por el campeonato nacional. Organizada por la Federación Peruana de Fútbol, esta liga no solo define al campeón de la temporada, sino también a los clubes que representarán al Perú en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana. A lo largo de sus fechas, la Liga 1 ofrece clásicos vibrantes, jóvenes promesas y emociones que mueven a miles de hinchas en todo el país.