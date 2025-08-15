Universitario no estuvo a la altura de las expectativas y vivió una pesadilla en la Copa Libertadores. Por la ida de los octavos de final del torneo continental, los cremas cayeron 4-0 ante Palmeiras y quedaron prácticamente eliminados de esta competencia. En este contexto, Pedro García, conocido periodista deportivo, dio una opinión bastante polémica respecto al pedido que había hecho el club merengue de postergar el clásico ante Alianza Lima.

En la previa del duelo ante los brasileños, la ‘U’ había expresado su deseo de que el encuentro ante los victorianos se mueva para otra fecha y se no se dispute el domingo 17 de agosto. Cabe recordar que tres días antes disputarán el encuentro de vuelta de la Libertadores en Brasil.

“La verdad no quiero burlar, pero queda en ridículo aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas sobre modificar el partido del ‘Clásico’ para viajar a Sao Paulo y jugar la clasificación contra Palmeiras”, empezó diciendo el comunicador en ‘Vamos al VAR".

“¿Qué clasificación? Lo digo con todo respeto, pero no hay nada que jugar en Sao Paulo e incluso le sale barato perder por walkover”, agregó el popular ‘Internacional’ en dicho espacio.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)