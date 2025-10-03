¡No le gustó! Pedro García desaprueba la lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana y exige mayor experiencia: “Con todo respeto...”

Se dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para el duelo amistoso ante Chile. El próximo 10 de octubre, la Bicolor rendirá un duro examen con Manuel Barreto bajo la dirección técnica. En este contexto, son muchos los periodistas y exdeportistas que se han mostrado en desacuerdo con el llamado, pues consideran que falta experiencia. Uno de estos fue Pedro García, conocido y polémico comunicador.

“En cada uno de los nombres convocados, me generan el mayor de los respetos; son chicos nuevos que van a hacer, pero todavía no son. Y me parecería a mí que la selección nacional, así sea un amistoso que a nadie le importe demasiado, tiene que ir con lo mejor que puede ir. Y me parece un despropósito que todos sean nuevos o que la mayoría. Y me parece que esos chicos tendrían un mejor pasar si tienen compañeros al costado, alguno que otro, que sirva de referencia, de columna de referencia, hasta en temas de liderazgo“, empezó diciendo el popular ‘Internacional’ en ‘Vamos al VAR’.

“Mira la lista, hablemos de liderazgo. Habla de liderazgo. Las selecciones necesitan que se convoque a los mejores siempre. Dos, cuando no son exactamente los mejores, tienes que cuidar que la Selección tenga líderes naturales en la cancha. Háblame de liderazgo con la selección. Cuando la pelota, cuando la pelota se pierda, cuando el partido sea complicado, cuando la decisión arbitral sea polémica y haya que poner el pecho, háblame de liderazgo”, agregó García.

Manuel Barreto se convirtió en el técnico interino de la selección peruana para los próximos amistosos. (Foto: FPF)

¿Qué más dijo Pedro García sobre la lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana?

En medio del debate, Pedro hizo una comparación histórica. “Debe ser la convocatoria de los últimos años, con todo respeto por los convocados, que ha generado menos expectativa en el sentido de la convocatoria en sí misma. Debe ser el amistoso menos esperado, con la convocatoria más rara, inédita, que se ha producido. ¿Sabes qué? Retrocedo hasta la época en la que Perú iba a jugar un partido amistoso antes de la época de Oblitas; me estoy yendo a la época realmente...me estoy yendo 30 años atrás".

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).