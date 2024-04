Reimond Manco se ha convertido en uno de los futbolistas peruanos que más interacciones generó en redes sociales durante los últimos días. Los motivos están relacionados a las frases que manifiesta en su nueva faceta de analista deportivo. A propósito de ello, el exAlianza Lima ha vuelto a dar que hablar tras aclarar cuál fue la razón por la que ya no representa a los Persas FC en las Kings League. Aquí te vamos a contar qué dijo exactamente el popular ‘Rei’.

¡No le huye a la polémica! Reimond Manco niega que lo botaron del Persas FC de la Kings League

“Para la gente que no sabe, yo cuando me fui a Persas me fui como jugador número 13. El jugador 13 normalmente se va por algunos partidos. Entonces, yo fui a los partidos que tuve que ir, jugué los partidos que tuve que jugar y luego me tuve que regresar porque ya tengo compromisos pactados”, dijo en primera instancia Reimond.

Luego, el volante añadió: “Todo lo que pasó en Persas fue bueno, chévere, bacán el campeonato, pero jugué lo que tenía que jugar. Nunca dije voy y me voy a quedar, no iba a jugar todos los partidos, por eso se decidió que fuera como jugador 13. Entonces, para que tengan un poco más de conocimiento y no estén hablando coj***”.

¿En qué equipo jugará Reimond Manco?

Recordemos que hace unas horas, generando gran sorpresa y expectativa entre los hinchas, se hizo oficial que Reimond Manco volverá al fútbol profesional. En esta ocasión, el exBinacional defenderá la camiseta del Unión Comercio, club por el que ya jugó en las temporadas 2017 y 2018.

¿Por qué Reimond Manco quiere jugar en Universitario?

Pese a ser un hincha declarado de Alianza, Manco sorprendió al revelar que le agradaría vestir la camiseta crema. Eso sí, argumentó su postura al contar que esta intención de defender a los merengues en la cancha está relacionada con su segunda hija.

“Mi segunda hija es de Universitario y muere por verme jugar en la ‘U’. Estoy con una dieta estricta, y entrenamientos personalizados, porque mi idea es volver al fútbol profesional para el torneo clausura”, señaló el popular ‘Rei’ en “Cojo y Manco”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Reimond Manco?

Las redes sociales reaccionaron a lo dicho por Manco y las opiniones fueron diversas: “Sí me gustaría, es un buen jugador, el tema es el físico”, “No es para Universitario, pero es un buen futbolista”, “Nos falta uno como Reimond, que piensa y que elabore”, “Ferrari, hazte una”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas sobre este tema.

Reimond Manco niega que arbitraje favorezca a la ‘U’ y le responde a Leao Butrón: “Todos sabemos que es anti- Universitario”

Manco se refirió a las polémicas declaraciones que dio Leao Butrón. Recordemos que el exarquero aseguró que Universitario “está manchando escandalosamente su centenario”. El exvolante de Alianza señaló no estar de acuerdo con las palabras del exportero y lo calificó de una manera muy particular.

“No coincido con Leao Butrón que dice que la ‘U’ mancharía su centenario, si es que campeona debido a los fallos arbitrales que lo están favoreciendo, ya que los árbitros aquí en Perú no son bien vistos y tienen muchos errores, pero errores para todos los equipos. La ‘U’ es un equipo más de la liga peruana. Sinceramente les digo, no considero que los árbitros fallen a favor de la ‘U’ o en contra”, dijo Manco en “El Futbolero”.

Asimismo, el popular ‘Rei’ añadió: “Considero que cuando los árbitros se equivocan, se equivocan para la ‘U’, para Cristal y para Alianza. Yo lo conozco a Leao, es muy amigo mío, hemos sido compañeros de equipo, compañeros de selección, pero no coincido esta vez con que diga que la ‘U’ mancharía su centenario debido a los fallos arbitrales que lo están favoreciendo. Todos sabemos que Leao Butrón es anti-Universitario. Y normalmente, cuando eres ese tipo de hincha, no te deja ver las cosas con claridad”.