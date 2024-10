Cristian Benavente fue el más reciente invitado de “Enfocados”, programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde rememoró los momentos más destacados de su carrera deportiva, incluyendo sus experiencias con diversos clubes y con la selección peruana. En este último aspecto, habló sobre la etapa de Ricardo Gareca al mando de la ‘Bicolor’, y en el proceso rememoró con dolor la ocasión en que quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN BENAVENTE SOBRE RICARDO GARECA?

A pesar de valorar el aporte de Ricardo Gareca a la selección peruana, Cristian Benavente reveló que una de las mayores frustraciones de su carrera fue no haber podido representar a Perú en el Mundial de Rusia 2018, especialmente teniendo en cuenta el buen rendimiento que atravesaba en aquel entonces.

“Del ‘profe’ Gareca, ¿qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo. Para mí, me queda esa espina que, en ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi ‘prime’, no pude ir a ese Mundial”, expresó en “Enfocados”.

A pesar de todo, el ‘Chaval’ agradeció al entrenador argentino por haberle dado la posibilidad de representar a su país en la Copa América Centenario 2016. “La disfruté, la jugué con ganas. Me acuerdo que cuando me dijo que iba a ser convocado, lo celebré increíble, es otro de los momento que me lo guardo”, comentó.

Si bien compartió su sentir personal, el jugador también valoró el trabajo de Gareca y el hito que significó su paso por la selección, comparándolo con la compleja situación actual del equipo. “Al ‘profe’ Gareca no se le puede pedir más de lo que hizo porque estamos viendo que es algo complicado que vuelva a pasar. (...) La selección está pasando un momento complicado y ahí se le da valor a lo que se hizo antes. En ese momento, la gente pensaba que eso iba a durar una eternidad, pero no es así. (...) Ojalá que se vuelva a ese momento en que Perú competía con todos”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO CRISTIAN BENAVENTE SOBRE VOLVER A LA SELECCIÓN PERUANA?

A pesar de las lesiones que lo han aquejado en los últimos años, Cristian Benavente, a sus 30 años, manifestó que aún aspira a regresar a la selección peruana, equipo que actualmente está dirigido por Jorge Fossati, según recoge Infobae Perú.

“¿Qué jugador no le va a gustar volver a vivir esos partidos internacionales como lo hacen los chicos en esta Eliminatoria? Definitivamente sí. Yo tengo la idea de volver a mi mejor fútbol y luchar por estar ahí, en la órbita de la selección”, manifestó en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

¿EN QUÉ EQUIPOS JUGÓ CRISTIAN BENAVENTE?

Durante su carrera, el habilidoso volante llegó a vestir la camiseta de más de 5 equipos, incluyendo en el extranjero y en Perú.

En el exterior, llegó a vestir la indumentaria del Real Madrid Castilla, y posteriormente jugó en Inglaterra, para el Milton Keynes Dons; en Bélgica, para el Royal Charleroi y el Royal Antwerp; en Francia, para el Nantes; y en Egipto, para el Pyramids. Por otro lado, en nuestro país, jugó para Alianza Lima, Universidad César Vallejo y ahora para Sport Boys.

¿CUÁL ES EL VALOR ACTUAL DE CRISTIAN BENAVENTE?

Según informa la plataforma Transfermarkt, el valor actual de Cristian Benavente es de 325.000 euros. Su mayor cotización lo logró entre 2018 y 2019, cuando jugaba en el extranjero y valía 5,5 millones.