A pesar de su juventud y de no tener continuidad en su equipo de la Premier League, un jugador de raíces peruanas ha logrado posicionarse como el más valioso de todos los futbolistas nacionales. Su rendimiento irregular en Inglaterra no ha impedido que su cotización se dispare y supere a figuras consolidadas de la selección peruana.

Su caso ha sorprendido tanto en Perú como en el extranjero, ya que mientras lucha por ganarse un lugar en su club, su valor en el mercado acaba de alcanzar una cifra récord que lo ubica en la cima del fútbol peruano. A continuación, te contamos de quién se trata.

¿QUIÉN ES EL FUTBOLISTA PERUANO MÁS CARO DEL MOMENTO?

Se trata de Oliver Sonne, lateral derecho del Burnley y seleccionado nacional. Con apenas 24 años, el futbolista peruano-danés se ha convertido en el jugador más valioso del país, tras alcanzar un precio de 4 millones de euros, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt.

¿CUÁLES SON LOS JUGADORES PERUANOS MÁS VALIOSOS EN LA ACTUALIDAD?

Según recoge el diario La República de Transfermarkt, así quedó el top 10 de futbolistas peruanos con mayor valor de mercado a nivel mundial:

Oliver Sonne | 4.0 millones de euros Marcos López | 2.5 millones de euros Piero Quispe | 2.5 millones de euros Renato Tapia | 2.0 millones de euros Erick Noriega | 2.0 millones de euros Wilder Cartagena | 1.8 millones de euros Luis Abram | 1.6 millones de euros Kenji Cabrera | 1.6 millones de euros Sergio Peña | 1.5 millones de euros Bryan Reyna | 1.5 millones de euros

¿POR QUÉ OLIVER SONNE NO JUEGA EN SU EQUIPO A PESAR DE SU GRAN VALOR?

Aunque Sonne logró anotar su primer gol con el Burnley hace algunos meses, su entrenador, Scott Parker, no le ha dado continuidad. Desde el 23 de septiembre, cuando disputó un partido por la EFL Cup frente al Cardiff, el lateral no ha vuelto a tener minutos oficiales. En ese encuentro, un error suyo terminó costándole la eliminación a su equipo, lo que habría influido en que dejara de ser considerado en los partidos de la Premier League.

¿CÓMO VA LA TEMPORADA ACTUAL DE OLIVER SONNE?

En lo que va de la temporada 2025-2026, Sonne ha disputado 3 partidos con su equipo, el Burnley FC, en la Premier League, donde solamente ha sido titular en 1 cotejo y el resto de encuentros ingresó desde el banquillo. Actualmente, su equipo se encuentra en el puesto 17 de la liga inglesa con 7 puntos en 8 partidos, y por el momento se encuentra cerca a la zona de descenso.

Por otro lado, debemos mencionar que el lateral participó en los treintaidosavos y dieciseisavos de final de la EFL Cup, donde jugó como titular ambos encuentros, e incluso llegó a anotar un gol. Lastimosamente, su equipo cayó por 1-2 ante el Cardiff y quedó eliminado del torneo.

Respecto a la selección peruana, este 2025 solo disputó 3 partidos con la ‘Blanquirroja’, acumulando en total solamente 52 minutos entre dichos cotejos. Hasta el momento, tanto en amistosos como partidos oficiales, Oliver Sonne lleva 13 partidos jugados.