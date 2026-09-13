La noche del 12 de septiembre de 2026, Matute volvió a teñirse de tensión tras una nueva victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima por 2-1. Alex Valera abrió el camino del triunfo crema, mientras Lizandro Alzugaray amplió la ventaja y silenció por momentos las tribunas blanquiazules. Federico Girotti logró descontar para los locales y devolvió la esperanza a los hinchas. Sin embargo, el marcador terminó inclinándose nuevamente a favor de la ‘U’. El resultado dejó una sensación amarga entre los seguidores de Alianza, que esperaban una historia diferente en su propia casa.

Con el pitazo final llegaron también las reacciones en las redes sociales, donde la frustración de los aficionados se hizo evidente. La caída ante el clásico rival volvió a encender el debate entre los seguidores blanquiazules. Y mientras Universitario celebraba otro triunfo en Matute, Alianza Lima quedó obligado a mirar nuevamente sus errores. La derrota no solo provocó reclamos entre los hinchas que estuvieron en las tribunas, sino también entre los creadores de contenido que siguieron el encuentro. Uno de los que mostró mayor molestia fue el streamer conocido como Fanodric, cuya reacción reflejó el malestar generado por el resultado.

Fanodric: “No es posible que no se le pueda ganar a la U. Son 8 clásicos sin ganar. No visto una racha así”

La derrota ante Universitario volvió a encender la frustración entre los seguidores de Alianza Lima, y el streamer Fanodric no ocultó su indignación tras el pitazo final. “No es posible que llevemos 8 clásicos sin ganarle a la U”, expresó con evidente molestia, cuestionando la larga racha sin triunfos ante el eterno rival. Su reclamo fue más allá del resultado y apuntó a una estadística que, para él, refleja una situación difícil de aceptar. “En toda mi vida no recuerdo una paternidad tan grande”, sostuvo durante su reacción. La impotencia creció mientras repasaba una historia reciente que considera especialmente dolorosa.

El enojo del streamer aumentó al recordar que Alianza Lima volvió a dejar escapar una oportunidad frente a su clásico rival. “Ni siquiera te hablo de ganar un campeonato”, manifestó, dejando claro que su reclamo estaba centrado en la incapacidad de imponerse en los clásicos. Luego, todavía enfurecido, lanzó otra crítica: “Hoy tampoco iban a ganar, pero no se lo regales”, cuestionando la manera en que se produjo la derrota. Finalmente, su reflexión alcanzó una dimensión histórica al referirse a la racha negativa que atraviesa el conjunto blanquiazul. “No he visto en toda la historia de Alianza Lima una racha peor que esta”, sentenció.

¿Desde cuando no gana Alianza Lima a Universitario? Esta es la última vez que los hinchas celebraron

El recuerdo del último triunfo blanquiazul en un clásico oficial se remonta al 19 de febrero de 2023, cuando Alianza Lima visitó el Estadio Monumental por el Torneo Apertura. Aquella tarde, el cuadro íntimo logró imponerse por 2-1 gracias a los goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Desde entonces, la historia comenzó a cambiar de rumbo y la victoria se volvió esquiva para los victorianos. Los clásicos posteriores fueron dejando una herida que, con el paso del tiempo, se hizo cada vez más profunda. Y el reciente encuentro volvió a escribir una página favorable para Universitario.

Con el triunfo conseguido ayer, Universitario alcanzó nueve clásicos consecutivos sin conocer la derrota frente a Alianza Lima. La cifra refleja una racha que ha comenzado a tomar dimensiones históricas dentro de los enfrentamientos de la Primera División peruana. Para los blanquiazules, el paso de los partidos convirtió aquella victoria de febrero de 2023 en un recuerdo cada vez más lejano. Mientras tanto, los cremas celebran una supremacía que se extiende de clásico en clásico. La historia reciente del fútbol peruano volvió a teñirse de crema.

Estas fueron las reacciones de los hinchas blanquiazules luego de concluir el partido frente a su clásico rival

La caída en el clásico dejó una noche amarga para los hinchas de Alianza Lima, quienes rápidamente apuntaron sus críticas contra el técnico argentino. En las redes sociales, una de las frases que más se repitió fue “Guede debe renunciar”, ante la sensación de que el equipo no estuvo a la altura de un partido decisivo. La derrota, además, complicó las aspiraciones blanquiazules en el Torneo Clausura. La tensión creció con el paso de los minutos y encontró un nuevo foco en el arco aliancista. Para muchos aficionados, el resultado fue consecuencia de errores que no podían permitirse en un encuentro de esta magnitud.

La escena que encendió aún más los reclamos ocurrió en el minuto 96, cuando una descoordinación entre Duarte y Gianfranco Chávez terminó dejando el camino libre para que Lisandro Alzugaray marcara el 2-1 definitivo. La jugada se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados por los hinchas y en las redes sociales. Algunos fueron más contundentes y exigieron las salidas de Duarte y Guede, responsabilizándolos por el desenlace. Otros, en cambio, pidieron mantener la calma y recordaron que Alianza todavía conserva opciones en el campeonato. Con el clásico ya en el recuerdo, el equipo deberá reaccionar en sus próximos partidos.

VIDEO RECOMENDADO