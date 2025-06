Alianza Lima se juega una verdadera final este sábado 28 de junio en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro blanquiazul está a cinco puntos de alcanzar a Universitario, por lo que no le sirve otro resultado que vencer a Melgar en Arequipa. En este contexto, Néstor Gorosito, técnico del cuadro blanquiazul, fue consultado sobre Jorge Fossati, entrenador de la ‘U’. Aquí te contamos qué dijo el argentino.

“(...) Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la ‘U’ y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la ‘U’ fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros”, empezó diciendo el popular ‘Pipo’ en ‘Al Ángulo’.

Asimismo, el estratega exRiver Plate se refirió al técnico uruguayo del cuadro merengue. “Es un hombre muy reconocido. No es que sacan a uno y ponen a un chico de 18 años (en Universitario), ponen a uno de nivel selección. El proceso de ellos los lleva al lugar en el que hoy están”.

Recordemos que Gorosito llegó a Alianza a principio de temporada con el objetivo de ser campeón nacional y clasificar a la zona de grupos de la Copa Libertadores. Esto último lo logró, incluso eliminado al mismísimo Boca Juniors en La Bombonera.

Programación de la fecha 17 de la Liga 1

Viernes 27 de junio

13:00 Ayacucho FC vs. Chankas CYC

15:15 Juan Pablo II vs. Cienciano

17:30 Binacional vs. Sport Huancayo

Sábado 28 de junio

13:00 ADT vs. Deportivo Garcilaso

15:15 UTC vs. Sport Boys

18:15 Melgar vs. Alianza Lima

Domingo 29 de junio

11:00 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

15:00 Alianza Atlético vs. Atlético Grau

18:00 Cusco FC vs. Alianza Universidad

Descansa: Universitario de Deportes.

Cuáles son los encuentros que les quedan por jugar a Universitario, Alianza Lima y Melgar en la lucha por ganar el Torneo Apertura 2025

1° Universitario (35 puntos)

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: D. Garcilaso (V)

Fecha 19: Los Chankas (L)

2° Alianza Lima (30 puntos)

Fecha 17: FBC Melgar (V)

Fecha 18: D. Binacional (L)

Fecha 19: UTC (V)

3° FBC Melgar (29 puntos)

Fecha 17: Alianza Lima (L)

Pendiente: Juan Pablo II (V)

Fecha 18: Descansa

Fecha 19: D. Binacional (V)