El 1 de agosto la noticia terminó por confirmarse tras presentación oficial junto a Agustín Lozano. Hoy Jean Ferrari asume nuevo reto luego de los éxitos logrados con Universitario, y se convierte en el flamante Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hecho que viene generando cierta controversia mientras exjugadores como Reimond Manco recuerdan hasta su paso por la Universidad César Vallejo (UCV) donde bajo el mismo rol, el club trujillano terminaría perdiendo la categoría.

La selección mayor disputará a inicios de setiembre 2025 sus últimos 2 juegos válidos por Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica, y lo hará teniendo al exadministrador del club crema como encargado principal del área deportiva.

Al respecto, hoy llaman la atención los comentarios vertidos entorno a la designación de Jean Ferrari para asumir el rol de Director General de Fútbol de la FPF, siendo Reimond Manco mediante su propio programa emitido por YouTube, quien de alguna forma cuestiona ello recordando que con él a la cabeza, la UCV descendió hace 9 años.

Jean Ferrari asume nuevo rol como Director General de Fútbol de la FPF, y pese al éxito logrado con Universitario, no se salva de las críticas ni ciertos cuestionamientos. (Fuente: FPF)

“Que yo recuerde y no quiere decir que tenga razón, antes de llegar a Universitario fue gerente deportivo, al igual que ahora en la Federación, en César Vallejo”, inicia opinando el ahora exfutbolista peruano acerca de la contratación en sí, y seguidamente recordando que con “buen presupuesto, con un gran plantel de jugadores, descendió“.

Sin embargo, también sostiene que pese a ese mal precedente de Jean Ferrari como gestor del club ‘poeta’ hacia el año 2016, hoy los números logrados siendo administrador de Universitario, terminarían avalando la decisión de Agustín Lozano.

“No sé si haya sido la mejor opción, pero no es una mala opción (tampoco), y se lo ha ganado porque ha hecho las cosas bien en Universitario”, remarca Reimond Manco luego de la presentación oficial donde el presidente de la FPF hizo el anuncio, y las críticas resultaron inevitables sobre todo por su pasado ‘merengue’ reciente.

A propósito de la conferencia de prensa llevada a cabo en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) el 1 de agosto, resulta importante destacar las palabras de Jean Ferrari haciendo un llamado a la unidad expresando que “ahora estamos cambiando de chip y todos somos selección”, y asimismo buscará “... hacer todo para que la Selección esté en lo más alto y ustedes me conocen cuando digo que voy a hacer todo”.