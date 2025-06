Luis Díaz fue una de las figuras de Colombia en el empate que logró ante Argentina en Buenos en la última fecha doble de las Eliminatorias. El extremo del Liverpool, además, sorprendió a todos los aficionados con un verdadero golazo. Fueron hasta cuatro los defensores argentinos que intentaron frenarlo, pero no tuvieron mayor éxito. En este contexto, debido a sus buenas actuaciones, el Barcelona ha ido a la carga por si fichaje.

El periodista José Álvarez dio a conocer que Barcelona ya tendría establecida la cantidad con la que intentará convencer al Liverpool por el fichaje de Luis Díaz. No obstante, desde el club inglés mantienen una postura firme y, por el momento, no contemplan aceptar una oferta mejor a los 85 millones de euros.

“Luis Díaz sigue siendo la 1ª opción para el Barça. Se ha marcado un plazo parala difícil negociación con el Liverpool, tanto de tiempo como económico (no irse más allá de 60 M€). La sintonía con el colombiano es total. Si no sale, otra opción que le gusta MUCHO a Flick es Rashford”, indicó el hombre de prensa.

Luis Díaz fue una de las figuras de Colombia en el empate que logró ante Argentina en Buenos en la última fecha doble de las Eliminatorias.

Así fue la tensa situación que vivieron Luis Díaz y Lionel Scaloni

Después del empate marcado por Thiago Almada, que dejó el marcador 1-1, Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina, se acercó al atacante colombiano y, en una escena que tomó por sorpresa a muchos, lo sujetó con fuerza y lo sacudió en medio del terreno de juego, provocando reacciones de asombro entre los aficionados.

Una vez concluido el partido, el atacante de 28 años dio detalles sobre el cruce con el entrenador rival. Según explicó, el técnico se le acercó de manera directa, pero mantuvo siempre un tono respetuoso durante la conversación.

“El ‘profe’ Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol, en la que había un compañero tirado y el árbitro no pitó, le decía que no era justo, habíamos hecho un gran partido y él me dijo que el jugador de nosotros también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en ese momento del partido. Fue muy respetuoso y nos dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así“, indicó Díaz en conversación con distintos medios de prensa.

Scaloni, por su parte, también expresó lo que sucedió. “No le dije nada raro, fue una charla normal. La verdad que lo admiro como jugador y le dije cosas que pensaba en ese momento, pero nada extraño".

Resultados de la Jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Las dos fechas que restan por jugarse en las Eliminatorias

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026